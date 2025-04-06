«Русские, мы сделали это»: Овечкин произнес историческую речь после нового рекорда

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив свою 895-ю шайбу. После этого он взял микрофон и выступил с победной речью.
«Без моих парней, без руководства лиги, болельщиков и тренеров я бы не стоял здесь и не обошел бы великого игрока. Так что спасибо вам огромное. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895 гол, люблю тебя, брат. И последнее. Все мои дорогие болельщики со всего мира... Русские, мы сделали это!» — заявил Овечкин во время прямой трансляции.
Овечкин забил шайбу во втором тайме, в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. После триумфального броска Овечкин и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки обнялись. Именно его рекорд и побил хоккеист. Что известно об Овечкине — в материале URA.RU.
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