«Русские, мы сделали это»: Овечкин произнес историческую речь после нового рекорда

Овечкин взял микрофон и сделал заявление после легендарного гола
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Овечкин забил гол и навсегда вошел в историю
Овечкин забил гол и навсегда вошел в историю Фото:

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив свою 895-ю шайбу. После этого он взял микрофон и выступил с победной речью. 

«Без моих парней, без руководства лиги, болельщиков и тренеров я бы не стоял здесь и не обошел бы великого игрока. Так что спасибо вам огромное. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895 гол, люблю тебя, брат. И последнее. Все мои дорогие болельщики со всего мира... Русские, мы сделали это!» — заявил Овечкин во время прямой трансляции. 

Овечкин забил шайбу во втором тайме, в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. После триумфального броска Овечкин и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки обнялись. Именно его рекорд и побил хоккеист. Что известно об Овечкине — в материале URA.RU

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Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив свою 895-ю шайбу. После этого он взял микрофон и выступил с победной речью.  «Без моих парней, без руководства лиги, болельщиков и тренеров я бы не стоял здесь и не обошел бы великого игрока. Так что спасибо вам огромное. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895 гол, люблю тебя, брат. И последнее. Все мои дорогие болельщики со всего мира... Русские, мы сделали это!» — заявил Овечкин во время прямой трансляции.  Овечкин забил шайбу во втором тайме, в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. После триумфального броска Овечкин и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки обнялись. Именно его рекорд и побил хоккеист. Что известно об Овечкине — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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