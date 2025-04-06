В интернате Магнитогорска детей кормили кашей с тараканами

В столовой школы-интерната № 4 Магнитогорска обнаружили тараканов. Проверку организовала прокуратура после того, как о насекомых в каше рассказали ученики в социальной сети, пишет пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Правобережного района г. Магнитогорска провела проверку по публикации СМИ „Ученики магнитогорской школы-интерната пожаловались на тараканов“. В ходе совместной проверки со специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в производственных помещениях пищеблока МОУ „Специальная школа-интернат № 4“, а также в зале столовой, на полу обнаружены мертвые насекомые — тараканы», — уточнили в областной прокуратуре.
В ходе проверки было выявлено, что в учебном заведении не полностью соблюдались нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Работы по дезинсекции и дератизации в школьных помещениях и на кухне проводились с нарушениями. Прокуратура направила представления директору интерната и руководителю акционерного общества «Горторг», отвечающему за организацию питания, с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.
Как URA.RU писало ранее, школьники из Аргаяшского района Челябинской области пожаловались на опарышей в еде. Учебное учреждение также проверила прокуратура и Роспотребнадзор.
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