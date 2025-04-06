06 апреля 2025
05 апреля 2025

В интернате Магнитогорска детей кормили кашей с тараканами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети пожаловались на насекомых в каше
Дети пожаловались на насекомых в каше Фото:

В столовой школы-интерната № 4 Магнитогорска обнаружили тараканов. Проверку организовала прокуратура после того, как о насекомых в каше рассказали ученики в социальной сети, пишет пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Правобережного района г. Магнитогорска провела проверку по публикации СМИ „Ученики магнитогорской школы-интерната пожаловались на тараканов“. В ходе совместной проверки со специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в производственных помещениях пищеблока МОУ „Специальная школа-интернат № 4“, а также в зале столовой, на полу обнаружены мертвые насекомые — тараканы», — уточнили в областной прокуратуре.

В ходе проверки было выявлено, что в учебном заведении не полностью соблюдались нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Работы по дезинсекции и дератизации в школьных помещениях и на кухне проводились с нарушениями. Прокуратура направила представления директору интерната и руководителю акционерного общества «Горторг», отвечающему за организацию питания, с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.

Как URA.RU писало ранее, школьники из Аргаяшского района Челябинской области пожаловались на опарышей в еде. Учебное учреждение также проверила прокуратура и Роспотребнадзор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столовой школы-интерната № 4 Магнитогорска обнаружили тараканов. Проверку организовала прокуратура после того, как о насекомых в каше рассказали ученики в социальной сети, пишет пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура Правобережного района г. Магнитогорска провела проверку по публикации СМИ „Ученики магнитогорской школы-интерната пожаловались на тараканов“. В ходе совместной проверки со специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в производственных помещениях пищеблока МОУ „Специальная школа-интернат № 4“, а также в зале столовой, на полу обнаружены мертвые насекомые — тараканы», — уточнили в областной прокуратуре. В ходе проверки было выявлено, что в учебном заведении не полностью соблюдались нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. Работы по дезинсекции и дератизации в школьных помещениях и на кухне проводились с нарушениями. Прокуратура направила представления директору интерната и руководителю акционерного общества «Горторг», отвечающему за организацию питания, с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. Как URA.RU писало ранее, школьники из Аргаяшского района Челябинской области пожаловались на опарышей в еде. Учебное учреждение также проверила прокуратура и Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...