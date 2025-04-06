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В Тюмени на Туре начался ледоход. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение льда на Туре заметили 6 апреля
Движение льда на Туре заметили 6 апреля Фото:

В Тюмени 6 апреля на реке Тура тронулся лед. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«На Туре тронулся лед», — написала мэрия города в telegram-канале. Сообщение опубликовано 6 апреля. В соцсетях жителя также наблюдают за этим явлением. Они отметили, что пока лед начал двигаться в черте города.

Несколькими днями ранее на Туре вскрылся лед. Читатель URA.RU отметил, что в этом году из-за теплой погоды это произошло как минимум на две недели раньше привычного срока.

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В Тюмени 6 апреля на реке Тура тронулся лед. Об этом власти города сообщили в соцсети. «На Туре тронулся лед», — написала мэрия города в telegram-канале. Сообщение опубликовано 6 апреля. В соцсетях жителя также наблюдают за этим явлением. Они отметили, что пока лед начал двигаться в черте города. Несколькими днями ранее на Туре вскрылся лед. Читатель URA.RU отметил, что в этом году из-за теплой погоды это произошло как минимум на две недели раньше привычного срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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