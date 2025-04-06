Движение льда на Туре заметили 6 апреля
В Тюмени 6 апреля на реке Тура тронулся лед. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«На Туре тронулся лед», — написала мэрия города в telegram-канале. Сообщение опубликовано 6 апреля. В соцсетях жителя также наблюдают за этим явлением. Они отметили, что пока лед начал двигаться в черте города.
Несколькими днями ранее на Туре вскрылся лед. Читатель URA.RU отметил, что в этом году из-за теплой погоды это произошло как минимум на две недели раньше привычного срока.
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