Актив сына челябинского экс-губернатора не смогли продать за 201 миллион рублей

Торги по продаже 25-процентного пакета акций АО «Инвестиционная компания „Профит“, принадлежащего сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, не состоялись. Желающих купить актив за 201,6 млн рублей не нашлось. Акции пытались продать в рамках банкротства Дубровского-младшего для расчета с кредиторами.
«Торги признаны несостоявшимися. На участие в торгах не было подано ни одной заявки», — говорится в сообщении, выложенном на сервисе СБИС. Дата повторного аукциона еще не объявлена.
Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акций Дубровскому-младшему. После смерти Сергея Рашникова его жена и дочери пытались отменить сделку, но все суды проиграли.
Общая сумма долгов Дубровского-младшего превышает миллиард рублей. С торгов уже проданы его квартира, гараж и машина. Обанкрочена также семейная фирма Дубровских, компания «Монтажник».
Из-за долгов был признан банкротом и Борис Дубровский. В настоящее время долги экс-губернатора погашены. 22 апреля состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении процесса банкротства экс-губернатора. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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