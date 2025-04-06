06 апреля 2025
05 апреля 2025

Актив сына челябинского экс-губернатора не смогли продать за 201 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Продать имущество в рамках дела обанкроченного сына экс-губернатора Челябинской области не удалось
Продать имущество в рамках дела обанкроченного сына экс-губернатора Челябинской области не удалось Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Торги по продаже 25-процентного пакета акций АО «Инвестиционная компания „Профит“, принадлежащего сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, не состоялись. Желающих купить актив за 201,6 млн рублей не нашлось. Акции пытались продать в рамках банкротства Дубровского-младшего для расчета с кредиторами.

«Торги признаны несостоявшимися. На участие в торгах не было подано ни одной заявки», — говорится в сообщении, выложенном на сервисе СБИС. Дата повторного аукциона еще не объявлена.

Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акций Дубровскому-младшему. После смерти Сергея Рашникова его жена и дочери пытались отменить сделку, но все суды проиграли.

Общая сумма долгов Дубровского-младшего превышает миллиард рублей. С торгов уже проданы его квартира, гараж и машина. Обанкрочена также семейная фирма Дубровских, компания «Монтажник».

Из-за долгов был признан банкротом и Борис Дубровский. В настоящее время долги экс-губернатора погашены. 22 апреля состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении процесса банкротства экс-губернатора. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Торги по продаже 25-процентного пакета акций АО «Инвестиционная компания „Профит“, принадлежащего сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, не состоялись. Желающих купить актив за 201,6 млн рублей не нашлось. Акции пытались продать в рамках банкротства Дубровского-младшего для расчета с кредиторами. «Торги признаны несостоявшимися. На участие в торгах не было подано ни одной заявки», — говорится в сообщении, выложенном на сервисе СБИС. Дата повторного аукциона еще не объявлена. Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акций Дубровскому-младшему. После смерти Сергея Рашникова его жена и дочери пытались отменить сделку, но все суды проиграли. Общая сумма долгов Дубровского-младшего превышает миллиард рублей. С торгов уже проданы его квартира, гараж и машина. Обанкрочена также семейная фирма Дубровских, компания «Монтажник». Из-за долгов был признан банкротом и Борис Дубровский. В настоящее время долги экс-губернатора погашены. 22 апреля состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении процесса банкротства экс-губернатора. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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