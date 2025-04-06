06 апреля 2025

Грузия захотела вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны

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По мнению грузинского премьер-министра, Абхазия может стать частью Грузии
По мнению грузинского премьер-министра, Абхазия может стать частью Грузии Фото:

Абхазия и Южная Осетия смогут воссоединиться с Грузией. Если грузины проявят терпение, то это вполне может произойти, считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил телеканалу Imedi.

«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — отметил премьер-министр. Он добавил, что решение этого вопроса будет зависеть и от других факторов.

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией случился в августе 2008 года, когда грузинские военные попытались взять контроль над Цхинвалом. В качестве ответных мер Россия ввела свои войска для защиты русских граждан и миротворцев. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, пишет «Царьград».

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Абхазия и Южная Осетия смогут воссоединиться с Грузией. Если грузины проявят терпение, то это вполне может произойти, считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил телеканалу Imedi. «Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — отметил премьер-министр. Он добавил, что решение этого вопроса будет зависеть и от других факторов. Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией случился в августе 2008 года, когда грузинские военные попытались взять контроль над Цхинвалом. В качестве ответных мер Россия ввела свои войска для защиты русских граждан и миротворцев. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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