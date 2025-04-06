Грузия захотела вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны

Абхазия и Южная Осетия смогут воссоединиться с Грузией. Если грузины проявят терпение, то это вполне может произойти, считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил телеканалу Imedi.
«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — отметил премьер-министр. Он добавил, что решение этого вопроса будет зависеть и от других факторов.
Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией случился в августе 2008 года, когда грузинские военные попытались взять контроль над Цхинвалом. В качестве ответных мер Россия ввела свои войска для защиты русских граждан и миротворцев. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, пишет «Царьград».
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