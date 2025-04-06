Власти Перми потратят 100 млн рублей на цифровизацию кладбищ

Власти Перми выделят более 100 млн рублей на проект по цифровизации системы учета захоронений. В ближайшие два года будет создана электронная база данных, а также проведена санитарная экспертиза кладбищ.
«Пермские власти предусмотрят дополнительные средства на проектирование санитарно-защитных зон мест погребения. В 2026 году на проведение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы кладбищ выделят 24,1 млн руб», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Отмечается, что на начальном этапе проекта в 2025 году будет выделено 29,4 млн рублей. Основная часть финансирования в 72,5 млн рублей придется на 2026 год.
Ранее мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что создание онлайн-сервиса для поиска мест захоронений облегчит доступ к информации для родственников. Это особенно актуально в отношении старых могил, данные о которых ранее хранились только в бумажном виде.
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