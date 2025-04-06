06 апреля 2025

Медведев заявил, что ждет самоубийства Гашека после рекорда Овечкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев назвал Овечкина великим русским хоккеистом
Медведев назвал Овечкина великим русским хоккеистом Фото:

Известный чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. О такой реакции спортсмена пошутил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«895 — результат великого русского хоккеиста! Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также направил свои поздравления Овечкину.

Ранее Гашек высказывал критику в адрес достижений Овечкина. Он выразил претензии к НХЛ, утверждая, что лига своими действиями способствовала установлению рекорда российским гражданином, который никогда не высказывался против СВО.

Как URA.RU писало ранее, нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин установил новый снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забил 895 шайб. В руководстве НХЛ сказали, что с таких игроков начинается величие. Сам спортсмен посвятил рекордную шайбу ушедшим из жизни отцу и брату, пишет RT.

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Известный чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. О такой реакции спортсмена пошутил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «895 — результат великого русского хоккеиста! Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также направил свои поздравления Овечкину. Ранее Гашек высказывал критику в адрес достижений Овечкина. Он выразил претензии к НХЛ, утверждая, что лига своими действиями способствовала установлению рекорда российским гражданином, который никогда не высказывался против СВО. Как URA.RU писало ранее, нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин установил новый снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забил 895 шайб. В руководстве НХЛ сказали, что с таких игроков начинается величие. Сам спортсмен посвятил рекордную шайбу ушедшим из жизни отцу и брату, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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