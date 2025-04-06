06 апреля 2025

«Величие начинается с таких игроков»: глава НХЛ не стал молчать после рекорда Овечкина

Глава НХЛ о рекорде Овечкина: величие начинается с таких игроков, как он
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Овечкина тепло поздравил глава НХЛ Беттмен
Овечкина тепло поздравил глава НХЛ Беттмен Фото:

С таких хоккеистов, как Александр Овечкин и с таких организаций, как «Вашингтон Кэпиталз» начинается величие. С этим заявлением выступил глава НХЛ Гэри Беттмен после побитого россиянином рекорда по голам в лиге.

«Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты, с таких организаций, как „Вашингтон“, с таких владельцев, как Тед Леонсис», — сказал Беттмен во время церемонии, на которой чествовали российского игрока. Его заявление приводит пресс-служба НХЛ в аккаунте в X.

За 895-м голом Овечкина следили миллионы глаз по всему миру. Россиянин обогнал своего канадского коллегу Уэйна Гретцки, который также не сдержал эмоций, увидев результат хоккеиста из РФ. О том, как на Родине отреагировали на рекорд Овечкина, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С таких хоккеистов, как Александр Овечкин и с таких организаций, как «Вашингтон Кэпиталз» начинается величие. С этим заявлением выступил глава НХЛ Гэри Беттмен после побитого россиянином рекорда по голам в лиге. «Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты, с таких организаций, как „Вашингтон“, с таких владельцев, как Тед Леонсис», — сказал Беттмен во время церемонии, на которой чествовали российского игрока. Его заявление приводит пресс-служба НХЛ в аккаунте в X. За 895-м голом Овечкина следили миллионы глаз по всему миру. Россиянин обогнал своего канадского коллегу Уэйна Гретцки, который также не сдержал эмоций, увидев результат хоккеиста из РФ. О том, как на Родине отреагировали на рекорд Овечкина, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...