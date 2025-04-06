«Величие начинается с таких игроков»: глава НХЛ не стал молчать после рекорда Овечкина

С таких хоккеистов, как Александр Овечкин и с таких организаций, как «Вашингтон Кэпиталз» начинается величие. С этим заявлением выступил глава НХЛ Гэри Беттмен после побитого россиянином рекорда по голам в лиге.
«Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты, с таких организаций, как „Вашингтон“, с таких владельцев, как Тед Леонсис», — сказал Беттмен во время церемонии, на которой чествовали российского игрока. Его заявление приводит пресс-служба НХЛ в аккаунте в X.
За 895-м голом Овечкина следили миллионы глаз по всему миру. Россиянин обогнал своего канадского коллегу Уэйна Гретцки, который также не сдержал эмоций, увидев результат хоккеиста из РФ. О том, как на Родине отреагировали на рекорд Овечкина, — в материале URA.RU.
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