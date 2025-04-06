Боец ВСУ записал обращение перед смертью под Курском

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео из курской Олешни. В обращении украинский военный заявил о безответственности своего командования. Запись опубликовал российский военный корреспондент Юрий Котенок.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — сказал солдат ВСУ на видео, опубликованное в telegram-канале военкора.
По словам военнослужащего из 61-й бригады ВСУ, их группу отправили в Юнаковку, откуда должны были продвинуться пешком до позиции из-за поломки бронемашины. В результате несколько бойцов были уничтожены дронами, а оставшиеся оказались под непрерывным огнем в разрушенном селе.
Ранее URA.RU рассказывало, что для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец». Они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны.
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