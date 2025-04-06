06 апреля 2025

Боец ВСУ записал обращение перед смертью под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат ВСУ обвинил руководство в безответственности
Солдат ВСУ обвинил руководство в безответственности Фото:

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео из курской Олешни. В обращении украинский военный заявил о безответственности своего командования. Запись опубликовал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — сказал солдат ВСУ на видео, опубликованное в telegram-канале военкора.

По словам военнослужащего из 61-й бригады ВСУ, их группу отправили в Юнаковку, откуда должны были продвинуться пешком до позиции из-за поломки бронемашины. В результате несколько бойцов были уничтожены дронами, а оставшиеся оказались под непрерывным огнем в разрушенном селе.

Ранее URA.RU рассказывало, что для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец». Они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны.

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео из курской Олешни. В обращении украинский военный заявил о безответственности своего командования. Запись опубликовал российский военный корреспондент Юрий Котенок. «Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — сказал солдат ВСУ на видео, опубликованное в telegram-канале военкора. По словам военнослужащего из 61-й бригады ВСУ, их группу отправили в Юнаковку, откуда должны были продвинуться пешком до позиции из-за поломки бронемашины. В результате несколько бойцов были уничтожены дронами, а оставшиеся оказались под непрерывным огнем в разрушенном селе. Ранее URA.RU рассказывало, что для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец». Они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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