Малый бизнес дал работу каждому пятому в Курганской области

В Курганской области малые предприятия обеспечили работой 19 тысяч человек. Если учесть, что численность рабочего населения в регионе составляет около 350 тысяч человек, то малый бизнес предоставил рабочие места почти пятой части трудоспособного населения. Такие данные по итогам 2024 года озвучил Свердловскстат.
«В Курганской области малые предприятия в 2024 году предоставляли рабочие места для 19 тысяч человек. В сферах торговли и обработки продукции заняты 43% работающих в секторе малого предпринимательства», — сообщает Свердловскстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Рост числа рабочих мест на малых предприятиях в Курганской области в 2024 году стал частью общего тренда на увеличение занятости и повышение заработных плат в регионе. Это связано с активизацией промышленного производства, особенно в оборонной сфере, и увеличением гособоронзаказов, что стимулировало рост вакансий и заработных плат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».