06 апреля 2025
05 апреля 2025

Малый бизнес дал работу каждому пятому в Курганской области

Малые предприятия обеспечили работой 19 тысяч курганцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть рабочих задействована в сфере торговли
Большая часть рабочих задействована в сфере торговли Фото:

В Курганской области малые предприятия обеспечили работой 19 тысяч человек. Если учесть, что численность рабочего населения в регионе составляет около 350 тысяч человек, то малый бизнес предоставил рабочие места почти пятой части трудоспособного населения. Такие данные по итогам 2024 года озвучил Свердловскстат.

«В Курганской области малые предприятия в 2024 году предоставляли рабочие места для 19 тысяч человек. В сферах торговли и обработки продукции заняты 43% работающих в секторе малого предпринимательства», — сообщает Свердловскстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Рост числа рабочих мест на малых предприятиях в Курганской области в 2024 году стал частью общего тренда на увеличение занятости и повышение заработных плат в регионе. Это связано с активизацией промышленного производства, особенно в оборонной сфере, и увеличением гособоронзаказов, что стимулировало рост вакансий и заработных плат.

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В Курганской области малые предприятия обеспечили работой 19 тысяч человек. Если учесть, что численность рабочего населения в регионе составляет около 350 тысяч человек, то малый бизнес предоставил рабочие места почти пятой части трудоспособного населения. Такие данные по итогам 2024 года озвучил Свердловскстат. «В Курганской области малые предприятия в 2024 году предоставляли рабочие места для 19 тысяч человек. В сферах торговли и обработки продукции заняты 43% работающих в секторе малого предпринимательства», — сообщает Свердловскстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Рост числа рабочих мест на малых предприятиях в Курганской области в 2024 году стал частью общего тренда на увеличение занятости и повышение заработных плат в регионе. Это связано с активизацией промышленного производства, особенно в оборонной сфере, и увеличением гособоронзаказов, что стимулировало рост вакансий и заработных плат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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