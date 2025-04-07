Жителям новых регионов России пересчитают пенсионный стаж

С 1 июля текущего года в России изменится порядок учета трудового стажа для жителей новых регионов, включенных в состав страны, в соответствии с законом, принятым в декабре прошлого года. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
«Согласно принятому в конце прошлого года закону о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, с 1 июля их трудовой стаж для учета страховой пенсии будет считаться иначе», — рассказала Леонова в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, новый закон регулирует расчет трудового стажа исключительно для тех пенсионеров, которые до пенсии работали в таких территориях, как ЛДНР, Запорожская и Херсонская области, и которые на данный момент являются гражданами РФ. В страховой период теперь включается работа на указанных территориях с определенных дат.
Согласно законодательным нормам, страховой период для жителей новых регионов включает работу на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также работу на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик начиная с 11 мая 2014 года и до конца 2022 года. Кроме того, будут учитываться периоды работы в Запорожской и Херсонской областях с февраля по декабрь 2022 года. Эти периоды должны быть подтверждены документально.
В новых российских регионах власти намерены пересчитать размер пенсии. В правительстве подчеркнули, что работа по интеграции новых регионов РФ продолжается. Важно, чтобы их жителям были в полном объеме доступны все социальные гарантии, отмечали там. Ранее в правительстве также пообещали проиндексировать социальные пенсии, сообщает РАПСИ. В думе также рассказали о правилах получения срочной пенсии, передает MK.RU.
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