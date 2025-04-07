В заливе Петра Великого нашли подводную лодку, пропавшую в 1941 году

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В заливе Петра Великого обнаружили подлодку времен ВОВ
В заливе Петра Великого обнаружили подлодку времен ВОВ Фото:

В заливе Петра Великого у берегов Японского моря обнаружена подводная лодка «М-49», пропавшая еще во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Тихоокеанский флот (ТОФ), отмечая, что поиски подлодки начались приблизительно 20 лет назад с участием ветеранских организаций.

«В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ <...> обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа „Малютка“. Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой „М-49“ Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ТОФ. Его передает РИА Новости. 

Отмечается, что связь с данной подлодкой потерялась еще 16 августа 1941 года. На ней находился экипаж из 22 человек. Поиски судна велись на протяжении нескольких десятилетий. К поискам также были подключены ветеранские организации моряков-подводников в качестве добровольцев. 

Определение типа и местоположения подлодки стало возможным благодаря работе экипажа спасательного судна «Игорь Белоусов». Специалисты использовали подводные телеуправляемые аппараты для изучения объекта и подтвердили, что размеры, форма и вооружение найденной лодки соответствуют характеристикам субмарин типа «Малютка».

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В заливе Петра Великого у берегов Японского моря обнаружена подводная лодка «М-49», пропавшая еще во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Тихоокеанский флот (ТОФ), отмечая, что поиски подлодки начались приблизительно 20 лет назад с участием ветеранских организаций. «В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ <...> обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа „Малютка“. Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой „М-49“ Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ТОФ. Его передает РИА Новости.  Отмечается, что связь с данной подлодкой потерялась еще 16 августа 1941 года. На ней находился экипаж из 22 человек. Поиски судна велись на протяжении нескольких десятилетий. К поискам также были подключены ветеранские организации моряков-подводников в качестве добровольцев.  Определение типа и местоположения подлодки стало возможным благодаря работе экипажа спасательного судна «Игорь Белоусов». Специалисты использовали подводные телеуправляемые аппараты для изучения объекта и подтвердили, что размеры, форма и вооружение найденной лодки соответствуют характеристикам субмарин типа «Малютка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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