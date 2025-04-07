Популярную блогершу обстреляли на съемках в Москве

Популярная российская блогерша Сабина Хайрова столкнулась с опасной ситуацией во время съемок в центре Москвы. В интервью для проекта «Вписка» она рассказала, что незнакомые мужчины, вероятно, находящиеся под воздействием наркотиков, открыли стрельбу по ней и ее команде.
«Началась потасовка. И в тот момент, когда она начала сильно разгораться, ребята достали пистолет и начали стрелять нам по ногам. Нам удалось сбежать», — вспомнила Хайрова в ходе интервью. Оно было опубликовано на YouTube.
Дополнительно блогерша сообщила, что в результате конфликта одному из ее подписчиков повредило виниры. Команда Хайровой взяла на себя расходы по восстановлению поврежденных зубов молодого человека.
Ранее блогерша-миллионник Эвелина Тарханова попала в перестрелку в московском ресторане «Кофемания». Девушке удалось заснять кадры с моментом нападения неизвестных на заведение.
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