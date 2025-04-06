Арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана увеличил прибыль на 470%

Холдинг «АК „Корвет“ семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, отчитался о росте доходов. За прошлый год чистая прибыль завода выросла на 470%. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона.
«Чистая прибыль холдинга за 2024 год: 993 012 000 рублей. В 2022 году было в шесть раз меньше — 174 145 000 рублей (470%)», — говорится в бухгалтерской отчетности завода.
По выручке «Корвет» занимает шестое место среди всех предприятий Курганской области. За прошлый год предприятие увеличило этот показатель на 29% — с 7,2 до 9,4 миллиарда рублей. Также в отчетном периоде выросла стоимость завода — с 4,5 до 5,5 миллиарда.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу завода. Ответ ожидается.
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