06 апреля 2025

Арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана увеличил прибыль на 470%

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Корвет» резко увеличил прибыль и выручку за 2024 год
Завод «Корвет» резко увеличил прибыль и выручку за 2024 год Фото:

Холдинг «АК „Корвет“ семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, отчитался о росте доходов. За прошлый год чистая прибыль завода выросла на 470%. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона.

«Чистая прибыль холдинга за 2024 год: 993 012 000 рублей. В 2022 году было в шесть раз меньше — 174 145 000 рублей (470%)», — говорится в бухгалтерской отчетности завода.

По выручке «Корвет» занимает шестое место среди всех предприятий Курганской области. За прошлый год предприятие увеличило этот показатель на 29% — с 7,2 до 9,4 миллиарда рублей. Также в отчетном периоде выросла стоимость завода — с 4,5 до 5,5 миллиарда. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу завода. Ответ ожидается.

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Холдинг «АК „Корвет“ семьи богатейшего курганского бизнесмена Анатолия Чернова, занимающийся производством нефтегазового оборудования, отчитался о росте доходов. За прошлый год чистая прибыль завода выросла на 470%. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. Чернов входит в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль холдинга за 2024 год: 993 012 000 рублей. В 2022 году было в шесть раз меньше — 174 145 000 рублей (470%)», — говорится в бухгалтерской отчетности завода. По выручке «Корвет» занимает шестое место среди всех предприятий Курганской области. За прошлый год предприятие увеличило этот показатель на 29% — с 7,2 до 9,4 миллиарда рублей. Также в отчетном периоде выросла стоимость завода — с 4,5 до 5,5 миллиарда.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу завода. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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