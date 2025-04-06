06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

Полиция Сургута нашла неизвестного, который преследовал школьницу и пытался ее схватить

Полиция Сургута оштрафовала неизвестного, который преследовал школьницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали и привлекли к ответственности мужчину, который преследовал школьницу
Полицейские задержали и привлекли к ответственности мужчину, который преследовал школьницу Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция установила мужчину, который преследовал школьницу возле подъезда и пытался ее схватить. Его привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Установлен и задержан мужчина 1986 года рождения. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали агентству в полиции.

Из-за сильного опьянения мужчина не смог пояснить силовикам, зачем преследовал школьницу. Инцидент произошел вечером 5 апреля возле дома по улице Ивана Кайдалова.

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В Сургуте (ХМАО) полиция установила мужчину, который преследовал школьницу возле подъезда и пытался ее схватить. Его привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Установлен и задержан мужчина 1986 года рождения. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали агентству в полиции. Из-за сильного опьянения мужчина не смог пояснить силовикам, зачем преследовал школьницу. Инцидент произошел вечером 5 апреля возле дома по улице Ивана Кайдалова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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