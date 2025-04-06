Полиция Сургута нашла неизвестного, который преследовал школьницу и пытался ее схватить

В Сургуте (ХМАО) полиция установила мужчину, который преследовал школьницу возле подъезда и пытался ее схватить. Его привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Установлен и задержан мужчина 1986 года рождения. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали агентству в полиции.
Из-за сильного опьянения мужчина не смог пояснить силовикам, зачем преследовал школьницу. Инцидент произошел вечером 5 апреля возле дома по улице Ивана Кайдалова.
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