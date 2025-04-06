Уровень воды в реке Ишим в Викулово и Абатском вырос за сутки на 26-28 сантиметров. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. Всего на два сантиметра выросли реки в Ильинке и Ялуторовске.
«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 536 см. Изменение уровня воды за сутки +30 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 482 см. Изменение уровня воды +21 см», — указано на сайте сервиса.
Река Тура выросла на 28 см, на 7 апреля уровень воды составляет 82 см. В других районах за день произошли следующие изменения:
- в Абатском река Ишим +28 (592 см);
- в Казанском река Алабуга +3 (560см);
- в Ялуторовске река Тобол +2 (471 см);
- в Ишиме река Ишим +26 (513 см);
- в Тобольске река Иртыш +26 (213 см);
- в Ильинке река Ишим +2 (734 см).
До критической отметки в Ильинке осталось 66 см. По данным прогнозам метеорологов, в этом году уровень воды не должен превысить рекордные значения 2024 года.
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