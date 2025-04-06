06 апреля 2025
05 апреля 2025

Уровень воды в тюменских реках за сутки вырос на 30 см. Инфографика

В Викулово и Абатском уровень воды в реке Ишим вырос на 30 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на два сантиметра выросли реки в Ильинке и Ялуторовске
Всего на два сантиметра выросли реки в Ильинке и Ялуторовске Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в Викулово и Абатском вырос за сутки на 26-28 сантиметров. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. Всего на два сантиметра выросли реки в Ильинке и Ялуторовске.

«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 536 см. Изменение уровня воды за сутки +30 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 482 см. Изменение уровня воды +21 см», — указано на сайте сервиса.

Река Тура выросла на 28 см, на 7 апреля уровень воды составляет 82 см. В других районах за день произошли следующие изменения:

  • в Абатском река Ишим +28 (592 см);
  • в Казанском река Алабуга +3 (560см);
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (471 см);
  • в Ишиме река Ишим +26 (513 см);
  • в Тобольске река Иртыш +26 (213 см);
  • в Ильинке река Ишим +2 (734 см).

До критической отметки в Ильинке осталось 66 см. По данным прогнозам метеорологов, в этом году уровень воды не должен превысить рекордные значения 2024 года.

Уровень воды в реках на 7 апреля.
Уровень воды в реках на 7 апреля.
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Уровень воды в реке Ишим в Викулово и Абатском вырос за сутки на 26-28 сантиметров. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. Всего на два сантиметра выросли реки в Ильинке и Ялуторовске. «Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 536 см. Изменение уровня воды за сутки +30 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 482 см. Изменение уровня воды +21 см», — указано на сайте сервиса. Река Тура выросла на 28 см, на 7 апреля уровень воды составляет 82 см. В других районах за день произошли следующие изменения: До критической отметки в Ильинке осталось 66 см. По данным прогнозам метеорологов, в этом году уровень воды не должен превысить рекордные значения 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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