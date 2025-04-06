Вынесен приговор пермяку, который зарезал свою бывшую девушку в общежитии

В Индустриальном районном суде Перми оглашен приговор Алексею Потешкину, который 9 февраля зарезал свою бывшую девушку. Как передает корреспондент URA.RU с места, судья Алексей Крайнов назначил Потешкину девять лет и два месяца исправительной колонии строгого режима.
«Суд постановил: признать Потешкина Алексея Васильевича виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. „в “ ч. 2 ст. 115 УК РФ). Назначить ему девять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — произнес судья Крайнов. Также молодой человек должен будет выплатить матери убитой девушки компенсацию морального вреда в сумме 2 млн рублей и компенсировать затраты на погребение дочери в сумме 230 тыс рублей.
Суд установил, что 9 февраля около пяти часов утра Потешкин вонзил нож в грудь свой бывшей подруги, с которой они прожили около года. В ту ночь девушка сама позвала его в гости. Бывшая пара и другие гости распивали алкоголь. Потешкин не пытался сбежать от полиции, он дождался правоохранителей и полностью признался в содеянном. На суде он принес извинения всем потерпевшим. В ходе судебного заседания молодой пермяк попросил прощения у родных убитой им девушки.
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