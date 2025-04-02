Пермяк, обвиняемый в убийстве экс-подруги, выступил с последним словом в суде

Обвиняемый в убийстве бывшей девушки пермяк попросил прощения у потерпевших
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек извинился перед потерпевшими
Молодой человек извинился перед потерпевшими Фото:

Обвиняемый в убийстве бывшей девушки Алексей Потешкин выступил с последним словом в суде. Он попросил прощения у всех пострадавших от его действий, передает корреспондент URA.RU.

«Прошу простить меня всех потерпевших», — сказал Потешкин. Мать и сестра убитой девушки от комментариев отказались.

23-летнюю пермячку убили в общежитии 9 февраля около пяти утра. Бывший парень ударил девушку ножом в грудь, а также ранил ее подругу. По словам свидетеля, убитая подшучивала над преступником из-за расставания. На суде Потешкин подтвердил, что ударил бывшую ножом из-за ее насмешек.

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Обвиняемый в убийстве бывшей девушки Алексей Потешкин выступил с последним словом в суде. Он попросил прощения у всех пострадавших от его действий, передает корреспондент URA.RU. «Прошу простить меня всех потерпевших», — сказал Потешкин. Мать и сестра убитой девушки от комментариев отказались. 23-летнюю пермячку убили в общежитии 9 февраля около пяти утра. Бывший парень ударил девушку ножом в грудь, а также ранил ее подругу. По словам свидетеля, убитая подшучивала над преступником из-за расставания. На суде Потешкин подтвердил, что ударил бывшую ножом из-за ее насмешек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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