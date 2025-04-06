Тюменский вратарь помог Александру Овечкину достичь рекордной шайбы

Вратарь команды НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский (родился в Тюмени) помог Александру Овечкину достичь рекорда. За время выступления в лиге тюменец пропустил от нападающего «Вашингтона» 12 шайб.
«Ови, я рад, что помог тебе побить этот рекорд. Поздравляю еще раз, наслаждайся», — поздравляет нового рекордсмена вратарь Андрей Василевский после матча.
Согласно общей послеигровой статистике, за все время участия в НХЛ Андрей Василевский пропустил суммарно 12 шайб от команды «Вашингтон». Их в ворота забил Овечкин.
Ранее Александр Овечкин побил абсолютный рекорд по забитым шайбам, который долгое время удерживал канадский хоккеист Уэйном Гретцки. Российский спортсмен забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!