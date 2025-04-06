06 апреля 2025
05 апреля 2025

Тюменский вратарь помог Александру Овечкину достичь рекордной шайбы

Александр Овечкин забил 12 шайб хоккеисту из Тюмени Андрею Василевскому
© Служба новостей «URA.RU»
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Вратарь из Тюмени пропустил 12 шайб, отправленных нападающим «Вашингтона»
Вратарь из Тюмени пропустил 12 шайб, отправленных нападающим «Вашингтона» Фото:

Вратарь команды НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский (родился в Тюмени) помог Александру Овечкину достичь рекорда. За время выступления в лиге тюменец пропустил от нападающего «Вашингтона» 12 шайб.

«Ови, я рад, что помог тебе побить этот рекорд. Поздравляю еще раз, наслаждайся», — поздравляет нового рекордсмена вратарь Андрей Василевский после матча.

Согласно общей послеигровой статистике, за все время участия в НХЛ Андрей Василевский пропустил суммарно 12 шайб от команды «Вашингтон». Их в ворота забил Овечкин.

Ранее Александр Овечкин побил абсолютный рекорд по забитым шайбам, который долгое время удерживал канадский хоккеист Уэйном Гретцки. Российский спортсмен забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Вратарь команды НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский (родился в Тюмени) помог Александру Овечкину достичь рекорда. За время выступления в лиге тюменец пропустил от нападающего «Вашингтона» 12 шайб. «Ови, я рад, что помог тебе побить этот рекорд. Поздравляю еще раз, наслаждайся», — поздравляет нового рекордсмена вратарь Андрей Василевский после матча. Согласно общей послеигровой статистике, за все время участия в НХЛ Андрей Василевский пропустил суммарно 12 шайб от команды «Вашингтон». Их в ворота забил Овечкин. Ранее Александр Овечкин побил абсолютный рекорд по забитым шайбам, который долгое время удерживал канадский хоккеист Уэйном Гретцки. Российский спортсмен забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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