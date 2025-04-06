06 апреля 2025

Губернатор Шумков выступил с важным обращением к курганцам

Шумков попросил курганцев ничего не жечь из-за жаркой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне
Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне Фото:
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Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне. В связи с этим все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом губернатор сообщает в своем telegram-канале.

«Не жгите ничего сами и не давайте жечь другим! Это крайне чревато. Объясните детям, чем могут обернуться „игры“ с огнем. Не надейтесь на авось. Кого-то, а может и вас, ваша неосторожность в обращении с огнем может лишить жизни и крова», — пишет Шумков. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номеру 112 для вызова экстренных служб.

Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах. Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют: разведение костров в неположенном месте, захламление участков и прилегающих территорий, неисправные электроприборы и печное отопление, отсутствие первичных средств пожаротушения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне. В связи с этим все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом губернатор сообщает в своем telegram-канале. «Не жгите ничего сами и не давайте жечь другим! Это крайне чревато. Объясните детям, чем могут обернуться „игры“ с огнем. Не надейтесь на авось. Кого-то, а может и вас, ваша неосторожность в обращении с огнем может лишить жизни и крова», — пишет Шумков. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номеру 112 для вызова экстренных служб. Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах. Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют: разведение костров в неположенном месте, захламление участков и прилегающих территорий, неисправные электроприборы и печное отопление, отсутствие первичных средств пожаротушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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