Губернатор Шумков выступил с важным обращением к курганцам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне. В связи с этим все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом губернатор сообщает в своем telegram-канале.
«Не жгите ничего сами и не давайте жечь другим! Это крайне чревато. Объясните детям, чем могут обернуться „игры“ с огнем. Не надейтесь на авось. Кого-то, а может и вас, ваша неосторожность в обращении с огнем может лишить жизни и крова», — пишет Шумков. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номеру 112 для вызова экстренных служб.
Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах. Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют: разведение костров в неположенном месте, захламление участков и прилегающих территорий, неисправные электроприборы и печное отопление, отсутствие первичных средств пожаротушения.
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