Мать и отчим пермячки Дарьи Лузиной намерены обжаловать приговор, вынесенный убийце их дочери. По их мнению, Алексей Потешкин заслуживает более сурового наказания. Об этом Надежда Лузина и Андрей Слободчиков заявили журналистам после оглашения приговора Потешкину в Индустриальном районном суде Перми.
«Видимо, у нас так можно — убивать каждого. Он убил не только мою дочь — меня тоже разорвал пополам», — заявила после суда Надежда Лузина. Она добавила, что справедливым для Потешкина могло бы быть наказание в виде 15 лет колонии. Слободчиков также назвал приговор суда «несправедливым» и отметил, что убийца заслуживал, «как минимум, 12 лет лишения свободы». Мужчина также заявил, что не верит в раскаяния Потешкина, который на суде попросил прощения у родных убитой им девушки.
В свою очередь, адвокат осужденного Юлия Рычагова назвала приговор суда «чрезмерно суровым» и также заявила о намерении обжаловать его. «Назначено суровое наказание, хотя мой подзащитный ранее не был судим. Вину в судебном заседании он признал частично и желает обжаловать приговор в апелляционном порядке», — сказала Рычагова.
В понедельник, 7 апреля, суд приговорил Потешкина к девяти годам и двум месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве своей бывшей подруги в общежитии в феврале этого года. URA.RU подробно рассказывало о произошедшем в тот роковой для Дарьи Лузиной день.
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