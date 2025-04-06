06 апреля 2025

Из-за пьяных водителей в Кургане пострадали семь человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эти ДТП произошли в различных районах, и в каждом случае водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
Эти ДТП произошли в различных районах, и в каждом случае водитель находился в состоянии алкогольного опьянения Фото:

За минувшие выходные в Кургане в результате ДТП с пьяными водителями пострадали семь человек, среди которых 8-месячный ребенок. Эти инциденты произошли в различных районах, и в каждом случае водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.

«Не допускайте фактов нетрезвого вождения, ведь не так страшны штрафы, как опасность потерять жизнь и здоровье, или отнять жизнь у других участников дорожного движения», — предупреждает ведомство. В результате аварии на автодороге Далматово-Уксянское в Далматовском округе пострадал 33-летний водитель. Пьяный мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», не справился с управлением и допустил столкновение с барьерным ограждением.

В Варгашинском округе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась на 56-м километре автодороги Варгаши-Мостовское-Крутихинское-Мокроусово. Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ 21130» не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Пострадали несколько человек. После происшествия водитель пытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Кроме того, в Кургане в результате тройного ДТП пострадал младенец. Инцидент случился на улице 9 Мая вечером 6 апреля. Пьяный водитель Toyota управлял автомобилем без прав. В результате аварии пострадали три человека, включая одного ребенка, они были госпитализированы.

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За минувшие выходные в Кургане в результате ДТП с пьяными водителями пострадали семь человек, среди которых 8-месячный ребенок. Эти инциденты произошли в различных районах, и в каждом случае водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. «Не допускайте фактов нетрезвого вождения, ведь не так страшны штрафы, как опасность потерять жизнь и здоровье, или отнять жизнь у других участников дорожного движения», — предупреждает ведомство. В результате аварии на автодороге Далматово-Уксянское в Далматовском округе пострадал 33-летний водитель. Пьяный мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», не справился с управлением и допустил столкновение с барьерным ограждением. В Варгашинском округе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась на 56-м километре автодороги Варгаши-Мостовское-Крутихинское-Мокроусово. Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ 21130» не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Пострадали несколько человек. После происшествия водитель пытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Кроме того, в Кургане в результате тройного ДТП пострадал младенец. Инцидент случился на улице 9 Мая вечером 6 апреля. Пьяный водитель Toyota управлял автомобилем без прав. В результате аварии пострадали три человека, включая одного ребенка, они были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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