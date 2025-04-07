Из Telegram удален популярный канал-миллионник, признанный иноагентом

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом в России иностранным агентом), стал недоступен для пользователей. Об этом сообщают журналисты. Недоступность канала произошла в контексте предшествующих судебных и административных решений в отношении его создателей.
«Канал, признанный в РФ иноагентом, „ВЧК-ОГПУ“, создателя которого штрафовали за публикации, стал недоступен в мессенджере Telegram», — передают журналисты. Сам канал «ВЧК-ОГПУ» был включен в список иностранных агентов Минюстом РФ в июле, после чего продолжал вести активную информационную деятельность, собрав более одного миллиона подписчиков. Причины недоступности канала в Telegram на данный момент не уточняются.
В декабре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал одного из создателей канала, Александру Швареву (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента со своей стороны. Причем Шварев ранее был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве.
*telegram-канал внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов
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