Из Telegram удален популярный канал-миллионник, признанный иноагентом

Канал «ВЧК-ОГПУ»* удален из Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Telegram удален скандальный канал-миллионниик
Из Telegram удален скандальный канал-миллионниик Фото:

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом в России иностранным агентом), стал недоступен для пользователей. Об этом сообщают журналисты. Недоступность канала произошла в контексте предшествующих судебных и административных решений в отношении его создателей.

«Канал, признанный в РФ иноагентом, „ВЧК-ОГПУ“, создателя которого штрафовали за публикации, стал недоступен в мессенджере Telegram», — передают журналисты. Сам канал «ВЧК-ОГПУ» был включен в список иностранных агентов Минюстом РФ в июле, после чего продолжал вести активную информационную деятельность, собрав более одного миллиона подписчиков. Причины недоступности канала в Telegram на данный момент не уточняются. 

В декабре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал одного из создателей канала, Александру Швареву (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента со своей стороны. Причем Шварев ранее был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве. 

*telegram-канал внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов

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Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом в России иностранным агентом), стал недоступен для пользователей. Об этом сообщают журналисты. Недоступность канала произошла в контексте предшествующих судебных и административных решений в отношении его создателей. «Канал, признанный в РФ иноагентом, „ВЧК-ОГПУ“, создателя которого штрафовали за публикации, стал недоступен в мессенджере Telegram», — передают журналисты. Сам канал «ВЧК-ОГПУ» был включен в список иностранных агентов Минюстом РФ в июле, после чего продолжал вести активную информационную деятельность, собрав более одного миллиона подписчиков. Причины недоступности канала в Telegram на данный момент не уточняются.  В декабре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал одного из создателей канала, Александру Швареву (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента со своей стороны. Причем Шварев ранее был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве.  *telegram-канал внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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