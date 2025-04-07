Головоломки, арбузы и ссоры: как прошел старт шоу «Сокровища императора» на ТНТ

На телеканале ТНТ 6 апреля стартовал второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора». Восемь звездных пар приехали в китайскую провинцию Хэнань, чтобы побороться за главный приз — целый миллион юаней (или почти 14 миллионов рублей). Кто лидировал, ругался, чуть не попал в полицию уже в первом выпуске, а кто покинул шоу — в обзоре URA.RU.
В чем суть шоу «Сокровища императора» и кто участники
По сюжету шоу, каждая пара должна добраться от одной точки маршрута до другой, выполняя по пути разнообразные задания. В начале эпизода участники получают карту с маршрутом и минимальную сумму денег. Их задача — первыми достигнуть финиша и ударить в гонг.
Но есть сложности: участники не знают местности, не говорят по-китайски, а деньги строго ограничены. Добраться до точки назначения можно на такси, автобусах или пешком, причем каждый раз по дороге их ждут дополнительные испытания с ограничением по времени.
В прошлых выпусках участников ждали такие необычные задачи, как:
- поиск ребенка по фотографии;
- сбор заварки для чая из десяти ингредиентов;
- удержание пиявок на теле 10 минут;
- игра на улице в роли музыкантов для заработка денег;стирка вещей вручную;
- поедание блюд китайской кухни с помощью палочек.
После каждого выпуска одна пара покидает шоу. В финале остаются три пары, которые и разыгрывают главный приз.
В новом сезоне проекта участвуют известные артисты, спортсмены и медийные личности со своими родственниками и близкими. Среди участников:
- Певица Нюша с сестрой, чемпионкой-синхронисткой Машей Шурочкиной.
- Рэпер Гуф (Алексей Долматов) с сестрой Ольгой.
- Певица Ирина Дубцова в паре с рэпером Натаном.
- Телеведущая Маша Малиновская с тетей Мариной Садковой.
- Звезда ММА Магомед Исмаилов и комик Магомед Муртазаалиев.
- Экстрасенс Лина Джебисашвили с бойфрендом Юрием Фунтовым.
- Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и его дочь Кристина.
- Певица Глюкоза (Наталья Ионова) с визажисткой Анной Максумовой.
Как прошел первый день: головоломки, наручники и неожиданные трудности
В первом испытании пары, прикованные друг к другу наручниками, собирали огромную 3D-головоломку, похожую на гигантский тетрис. Первыми успешно справились Антон Шкаплеров и его дочь Кристина, которые сразу же получили денежный бонус в 525 юаней. Космонавт признался, что головоломки для него привычны:
«У нас в центре подготовки космонавтов постоянно решают такие задачки, поэтому мы быстро справились», — сказал он.
А вот певице Ирине Дубцовой пришлось особенно непросто: она приехала на шоу больной, с температурой 38 градусов. Ситуацию усугубляло плохое эмоциональное состояние Натана, который позже признался, что в тот период переживал глубокий стресс из-за хейта после другого реалити-шоу.
«Каждое мое утро начиналось с антидепрессантов, а вечер заканчивался снотворным. Но в итоге я понял, что все, что нас не убивает, делает сильнее». В результате команда не справилась с заданием за отведенные 100 минут, получив штраф в 20 минут и уйдя на дистанцию последними.
Фасоль на гвоздях и битые тарелки
На следующем задании участников ждали стулья с гвоздями и китайские палочки, которыми нужно было переложить фасолины с одной тарелки на другую. И здесь вновь лидеры — Антон и Кристина Шкаплеровы. Хуже всех пришлось паре Магомедов: Исмаилов случайно разбил пиалу, поэтому они не смогли завершить испытание и отсидели штрафное время.
Яйца на весле и конфликт Малиновской с тетей
Последнее испытание первого дня — перенос куриных яиц на веслах по узкой мощеной улице — дало преимущество Лине Джебисашвили и Юрию Фунтову. Но пока лидеры ехали в гостиницу, их успели опередить Шкаплеровы и первыми ударили в гонг.
Последними стали телеведущая Маша Малиновская и ее тетя Марина Садкова, которые уже в первый день поссорились. Малиновская призналась, что ошиблась в выборе напарницы:
«Мы оказались совершенно разными людьми и абсолютно не совместимы как команда. Я хотела подарить Марине приключение, и я это сделала. Но если меня снова пригласят на подобное шоу, я выберу другого человека». Марина Садкова, несмотря на проигрыш, осталась довольна опытом: «Хоть мы и проиграли, я очень благодарна всем, кто был рядом. Мне понравилось это путешествие, я запомню его на всю жизнь».
День второй: арбузные тапочки, барабаны и проблемы с таксистами
На следующий день командам предстояло отправиться за сто километров в соседний город. Денег, выделенных организаторами, не хватало. Некоторым пришлось выкручиваться: так, Гуф попросил в долг у Малиновской, а Натан снял с себя цепочку, чтобы заплатить водителю и избежать вызова полиции.
Испытания второго дня выглядели еще необычнее: участники учились играть китайскую мелодию на барабанах и перемещались в специальных тапочках из арбузов. Здесь Натан и Дубцова сумели неожиданно вырваться вперед и стали победителями этапа, получив ключ, гарантирующий денежное преимущество.
Тактика с «Черной кошкой»
Особенность шоу — артефакт «Черная кошка», который лидеры дня передают одной из пар, задерживая их старт на следующий этап. Шкаплеровы решили вручить кошку певице Глюкозе и ее визажистке. Натан же предложил остальным участникам объединиться против будущих новичков.
«Давайте всегда передавать „Черную кошку“ свежей паре. Новые участники приходят бодрые, выспавшиеся, пусть им будет чуть сложнее», — сказал он. Его поддержали Ирина Дубцова и сестра Нюши Мария Шурочкина.
Кто покинул шоу первым
Первыми выбывшими стали Маша Малиновская и Марина Садкова. Ведущий Михаил Галустян подвел итоги дня: «Сегодня в погоне за сокровищами императора вы оказались последними».
Что будет в следующей серии
В новом выпуске, который выйдет 13 апреля, зрителей ждет появление известной свахи и телеведущей Розы Сябитовой с сыном Денисом. Уже в анонсе Сябитова резко высказалась о Натане, назвав его лидером «гадюшника», намекая на будущий конфликт: «Я попала в гадюшник, и главный здесь — Натан». Так что продолжение шоу обещает быть еще более интригующим и эмоциональным.
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