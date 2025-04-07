Центробанк может вернуть российские флаги на купюры

Центробанк рассмотрит идею о добавлении флага РФ в купюры
© Служба новостей «URA.RU»
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Центробанк рассмотрит предложение о добавлении российского флага в отечественные купюры
Центробанк рассмотрит предложение о добавлении российского флага в отечественные купюры Фото:

Центральный банк России рассмотрит возможность размещения изображения российского флага на новых банкнотах. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев.

«Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения [российского флага] эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — говорится в ответе Прокофьева. Так он отреагировал на соответствующую инициативу от Института социально-экономического анализа и программ развития. 

Ранее Банк России анонсировал планы по обновлению дизайна российских банкнот, включая выпуск новых купюр номиналом 500, 1000, 10 и 50 рублей, представление которых запланировано на ближайшие годы. Это входит в рамки нового подхода к разработке банкнот, ориентированного на более открытую процедуру выбора символов и элементов дизайна, что также включает возможное добавление изображения российского флага на банкноты по инициативе Института социально-экономического анализа и программ развития.

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Центральный банк России рассмотрит возможность размещения изображения российского флага на новых банкнотах. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев. «Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения [российского флага] эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — говорится в ответе Прокофьева. Так он отреагировал на соответствующую инициативу от Института социально-экономического анализа и программ развития.  Ранее Банк России анонсировал планы по обновлению дизайна российских банкнот, включая выпуск новых купюр номиналом 500, 1000, 10 и 50 рублей, представление которых запланировано на ближайшие годы. Это входит в рамки нового подхода к разработке банкнот, ориентированного на более открытую процедуру выбора символов и элементов дизайна, что также включает возможное добавление изображения российского флага на банкноты по инициативе Института социально-экономического анализа и программ развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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