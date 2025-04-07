Центробанк может вернуть российские флаги на купюры

Центральный банк России рассмотрит возможность размещения изображения российского флага на новых банкнотах. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев.
«Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения [российского флага] эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — говорится в ответе Прокофьева. Так он отреагировал на соответствующую инициативу от Института социально-экономического анализа и программ развития.
Ранее Банк России анонсировал планы по обновлению дизайна российских банкнот, включая выпуск новых купюр номиналом 500, 1000, 10 и 50 рублей, представление которых запланировано на ближайшие годы. Это входит в рамки нового подхода к разработке банкнот, ориентированного на более открытую процедуру выбора символов и элементов дизайна, что также включает возможное добавление изображения российского флага на банкноты по инициативе Института социально-экономического анализа и программ развития.
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