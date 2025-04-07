В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий, вызванных прохождением холодного фронта. По информации крымского гидрометцентра, ожидается усиление ветра и сильные снежные осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр. Очевидцы тем временем уже публикуют кадры того, как полуостров накрывает снегом.
«В связи с прохождением холодного фронтального раздела в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом», — сообщили в гидрометцентре.
Кроме того, синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температур. В ближайшие дни в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус двух градусов. Гражданам рекомендуется быть осторожными и следить за обновлениями погодных условий.
Накануне также сообщалось о приходе циклона «Зион», который привел к тому, что столицу накрыло бурным снегом, который сформировал сугробы высотой более 15 сантиметров. Причем незадолго до этого в столице градусник показывал свыше 16 градусов тепла.
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