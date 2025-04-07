Мэр Курска заявил об отставке

Глава города Курска Игорь Куцак объявил о своем уходе с поста мэра по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.
«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак во время заседания.
Куцак также выразил благодарность врио губернатора региона Александру Хинштейну за понимание его ситуации и выразил уверенность в том, что депутаты на предстоящем внеочередном заседании городского собрания поддержат его решение об отставке. Игорь Куцак занимает должность мэра Курска с 3 февраля 2022 года, тогда его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании городского собрания.
Относительно недавнее, в конце 2024 года в Курской области сменился губернатор. Регион возглавил Александр Хинштейн.
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