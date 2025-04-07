Мэр Курска заявил об отставке

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Игорь Куцак заявил об отставке с поста главы Курска
Игорь Куцак заявил об отставке с поста главы Курска Фото:

Глава города Курска Игорь Куцак объявил о своем уходе с поста мэра по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.

«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак во время заседания.

Куцак также выразил благодарность врио губернатора региона Александру Хинштейну за понимание его ситуации и выразил уверенность в том, что депутаты на предстоящем внеочередном заседании городского собрания поддержат его решение об отставке. Игорь Куцак занимает должность мэра Курска с 3 февраля 2022 года, тогда его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании городского собрания.

Относительно недавнее, в конце 2024 года в Курской области сменился губернатор. Регион возглавил Александр Хинштейн.

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Глава города Курска Игорь Куцак объявил о своем уходе с поста мэра по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства. «Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак во время заседания. Куцак также выразил благодарность врио губернатора региона Александру Хинштейну за понимание его ситуации и выразил уверенность в том, что депутаты на предстоящем внеочередном заседании городского собрания поддержат его решение об отставке. Игорь Куцак занимает должность мэра Курска с 3 февраля 2022 года, тогда его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании городского собрания. Относительно недавнее, в конце 2024 года в Курской области сменился губернатор. Регион возглавил Александр Хинштейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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