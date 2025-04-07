Детям из многодетных семей предложили дать новые льготы

В Госдуме предложили бесплатное обучение для детей из многодетных семей
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Детям из многодетных семей хотят дать возможность обучаться в вузах бесплатно
Детям из многодетных семей хотят дать возможность обучаться в вузах бесплатно Фото:

В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям из многодетных семей обучаться в вузах бесплатно по специальной квоте. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы, депутат Сергей Леонов. 

«Сегодня с коллегами по фракции внесли в Госдуму инициированный мной законопроект о включении в квоту на поступление в вуз на бюджет по программам бакалавриата и специалитета детей из многодетных семей, проживающих в субъектах с низкой рождаемостью», — пояснил Леонов журналисту агентства. Он подчеркнул, что семьям с тремя детьми и более непросто растить подрастающее поколение с финансовой точки зрения.

Поэтому новый законопроект при его одобрении сможет ослабить финансовое бремя многодетным семьям. Депутат также акцентировал внимание на том, что инвестиции в образование, это вклад в будущее страны в целом.

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В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям из многодетных семей обучаться в вузах бесплатно по специальной квоте. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы, депутат Сергей Леонов.  «Сегодня с коллегами по фракции внесли в Госдуму инициированный мной законопроект о включении в квоту на поступление в вуз на бюджет по программам бакалавриата и специалитета детей из многодетных семей, проживающих в субъектах с низкой рождаемостью», — пояснил Леонов журналисту агентства. Он подчеркнул, что семьям с тремя детьми и более непросто растить подрастающее поколение с финансовой точки зрения. Поэтому новый законопроект при его одобрении сможет ослабить финансовое бремя многодетным семьям. Депутат также акцентировал внимание на том, что инвестиции в образование, это вклад в будущее страны в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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