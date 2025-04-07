Детям из многодетных семей предложили дать новые льготы

В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям из многодетных семей обучаться в вузах бесплатно по специальной квоте. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы, депутат Сергей Леонов.
«Сегодня с коллегами по фракции внесли в Госдуму инициированный мной законопроект о включении в квоту на поступление в вуз на бюджет по программам бакалавриата и специалитета детей из многодетных семей, проживающих в субъектах с низкой рождаемостью», — пояснил Леонов журналисту агентства. Он подчеркнул, что семьям с тремя детьми и более непросто растить подрастающее поколение с финансовой точки зрения.
Поэтому новый законопроект при его одобрении сможет ослабить финансовое бремя многодетным семьям. Депутат также акцентировал внимание на том, что инвестиции в образование, это вклад в будущее страны в целом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.