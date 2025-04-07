Стала известна главная тема ПМЭФ-2025

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Обсуждение будет сосредоточено на том, как ценности могут служить основой для построения новых форм межгосударственного сотрудничества
Обсуждение будет сосредоточено на том, как ценности могут служить основой для построения новых форм межгосударственного сотрудничества Фото:

Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года. С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге соберутся ведущие политические и экономические деятели со всего мира, чтобы обсудить тему «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

«Главной темой Форума в 2025 году станет „Общие ценности — основа роста в многополярном мире“. Главная тема мероприятия отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества», — пишет пресс-служба фонда «Росконгресс». В условиях, когда мир стремится к многополярности, уходя от неоколониальных моделей прошлого, ПМЭФ станет площадкой для обсуждения новых экономических и политических реалий. Современные глобальные процессы требуют пересмотра многих устоявшихся подходов и предложения новых моделей международного взаимодействия, основанных на учете национальных интересов и взаимном уважении.

Обсуждение на ПМЭФ 2025 будет сосредоточено на том, как общие ценности могут служить основой для построения новых, эффективных форм межгосударственного сотрудничества. В этом контексте, ключевую роль играют такие принципы, как суверенитет, уважение к национальной идентичности и взаимовыгодное партнерство. Эти идеи будут рассмотрены через призму экономической необходимости и стратегической выгоды, что позволит участникам форума найти новые пути для глобального сотрудничества.

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Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года. С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге соберутся ведущие политические и экономические деятели со всего мира, чтобы обсудить тему «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс». «Главной темой Форума в 2025 году станет „Общие ценности — основа роста в многополярном мире“. Главная тема мероприятия отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества», — пишет пресс-служба фонда «Росконгресс». В условиях, когда мир стремится к многополярности, уходя от неоколониальных моделей прошлого, ПМЭФ станет площадкой для обсуждения новых экономических и политических реалий. Современные глобальные процессы требуют пересмотра многих устоявшихся подходов и предложения новых моделей международного взаимодействия, основанных на учете национальных интересов и взаимном уважении. Обсуждение на ПМЭФ 2025 будет сосредоточено на том, как общие ценности могут служить основой для построения новых, эффективных форм межгосударственного сотрудничества. В этом контексте, ключевую роль играют такие принципы, как суверенитет, уважение к национальной идентичности и взаимовыгодное партнерство. Эти идеи будут рассмотрены через призму экономической необходимости и стратегической выгоды, что позволит участникам форума найти новые пути для глобального сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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