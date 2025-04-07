Стала известна главная тема ПМЭФ-2025

Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года. С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге соберутся ведущие политические и экономические деятели со всего мира, чтобы обсудить тему «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».
«Главной темой Форума в 2025 году станет „Общие ценности — основа роста в многополярном мире“. Главная тема мероприятия отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества», — пишет пресс-служба фонда «Росконгресс». В условиях, когда мир стремится к многополярности, уходя от неоколониальных моделей прошлого, ПМЭФ станет площадкой для обсуждения новых экономических и политических реалий. Современные глобальные процессы требуют пересмотра многих устоявшихся подходов и предложения новых моделей международного взаимодействия, основанных на учете национальных интересов и взаимном уважении.
Обсуждение на ПМЭФ 2025 будет сосредоточено на том, как общие ценности могут служить основой для построения новых, эффективных форм межгосударственного сотрудничества. В этом контексте, ключевую роль играют такие принципы, как суверенитет, уважение к национальной идентичности и взаимовыгодное партнерство. Эти идеи будут рассмотрены через призму экономической необходимости и стратегической выгоды, что позволит участникам форума найти новые пути для глобального сотрудничества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.