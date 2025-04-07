Путин поздравил Овечкина с рекордом

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Владимир Путин лично поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по забитым шайбам
Владимир Путин лично поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по забитым шайбам Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Российский президент Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забив 895-ю шайбу. Соответствующее обращение главы размещено на официальном сайте Кремля. 

«Уважаемый Александр Михайлович! Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги», — подчеркнул Путин в своем поздравлении. Российский лидер также обозначил, что рекорд спортсмена — это настоящий праздник для болельщиков со всей страны, а также за ее пределами. 

Александр Овечкин на хоккейном матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, забросил свою 895-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Данный гол позволил ему опередить достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, установившего рекорд в 894 шайбы. По этому поводу игра была приостановлена для проведения церемонии, на которой Уэйн Гретцки лично поздравил российского спортсмена.

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Российский президент Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забив 895-ю шайбу. Соответствующее обращение главы размещено на официальном сайте Кремля.  «Уважаемый Александр Михайлович! Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги», — подчеркнул Путин в своем поздравлении. Российский лидер также обозначил, что рекорд спортсмена — это настоящий праздник для болельщиков со всей страны, а также за ее пределами.  Александр Овечкин на хоккейном матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, забросил свою 895-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Данный гол позволил ему опередить достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, установившего рекорд в 894 шайбы. По этому поводу игра была приостановлена для проведения церемонии, на которой Уэйн Гретцки лично поздравил российского спортсмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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