Путин поздравил Овечкина с рекордом

Российский президент Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забив 895-ю шайбу. Соответствующее обращение главы размещено на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Михайлович! Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги», — подчеркнул Путин в своем поздравлении. Российский лидер также обозначил, что рекорд спортсмена — это настоящий праздник для болельщиков со всей страны, а также за ее пределами.
Александр Овечкин на хоккейном матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, забросил свою 895-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Данный гол позволил ему опередить достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, установившего рекорд в 894 шайбы. По этому поводу игра была приостановлена для проведения церемонии, на которой Уэйн Гретцки лично поздравил российского спортсмена.
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