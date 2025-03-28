Житель Смоленской области призывал истреблять русских семьями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ задержала россиянина, который призывал к истреблению русских целыми семьями
ФСБ задержала россиянина, который призывал к истреблению русских целыми семьями Фото:

В Десногорске Смоленской области задержан местный житель, обвиняемый в призывах к насилию против россиян, причем «целыми семьями». По информации регионального управления ФСБ, он выступал против проведения спецоперации РФ на Украине и призывал к истреблению русского населения.

«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми», — говорится в релизе ФСБ.

Служба выяснила, что подозреваемый, гражданин РФ активно участвовал в проукраинских и эмигрантских сообществах через мессенджеры, проявляя неприязнь к россиянам. После задержания он объяснил свои действия ненавистью к российскому народу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Жителю может грозить до пяти лет тюрьмы. 

Ранее в Петербурге был задержан мужчина, который администрировал оппозиционные паблики в соцсетях и отправлял донаты украинской армии, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о госизмене. ФСБ неоднократно задерживает россиян, подозреваемых и в подготовке терактов на территории страны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Десногорске Смоленской области задержан местный житель, обвиняемый в призывах к насилию против россиян, причем «целыми семьями». По информации регионального управления ФСБ, он выступал против проведения спецоперации РФ на Украине и призывал к истреблению русского населения. «Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми», — говорится в релизе ФСБ. Служба выяснила, что подозреваемый, гражданин РФ активно участвовал в проукраинских и эмигрантских сообществах через мессенджеры, проявляя неприязнь к россиянам. После задержания он объяснил свои действия ненавистью к российскому народу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Жителю может грозить до пяти лет тюрьмы.  Ранее в Петербурге был задержан мужчина, который администрировал оппозиционные паблики в соцсетях и отправлял донаты украинской армии, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о госизмене. ФСБ неоднократно задерживает россиян, подозреваемых и в подготовке терактов на территории страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...