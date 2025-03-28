Житель Смоленской области призывал истреблять русских семьями

В Десногорске Смоленской области задержан местный житель, обвиняемый в призывах к насилию против россиян, причем «целыми семьями». По информации регионального управления ФСБ, он выступал против проведения спецоперации РФ на Украине и призывал к истреблению русского населения.
«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми», — говорится в релизе ФСБ.
Служба выяснила, что подозреваемый, гражданин РФ активно участвовал в проукраинских и эмигрантских сообществах через мессенджеры, проявляя неприязнь к россиянам. После задержания он объяснил свои действия ненавистью к российскому народу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Жителю может грозить до пяти лет тюрьмы.
Ранее в Петербурге был задержан мужчина, который администрировал оппозиционные паблики в соцсетях и отправлял донаты украинской армии, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о госизмене. ФСБ неоднократно задерживает россиян, подозреваемых и в подготовке терактов на территории страны.
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