Директор Паши Техника назвал причину смерти рэпера

Паша Техник скончался от легочной инфекции
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Техник умер из-за легочной инфекции
Техник умер из-за легочной инфекции Фото:

Причиной смерти российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал Яровный в своем telegram-канале.

В конце марта 40-летний рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно госпитализирован на острове Пхукет в Таиланде из-за тяжелого отравления. Артист находился в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его кончине. Дата похорон рэпера Техника остается неизвестной.

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Причиной смерти российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный. «Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал Яровный в своем telegram-канале. В конце марта 40-летний рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно госпитализирован на острове Пхукет в Таиланде из-за тяжелого отравления. Артист находился в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его кончине. Дата похорон рэпера Техника остается неизвестной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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