Директор Паши Техника назвал причину смерти рэпера

Причиной смерти российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный.
«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал Яровный в своем telegram-канале.
В конце марта 40-летний рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно госпитализирован на острове Пхукет в Таиланде из-за тяжелого отравления. Артист находился в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его кончине. Дата похорон рэпера Техника остается неизвестной.
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