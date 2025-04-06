Директор Паши Техника объяснил, когда объявят дату похорон рэпера

Дата похорон рэпера Паши Техника остается неизвестной. Об этом рассказал директор музыканта Марк Яровный.
«Я пока не знаю, когда состоятся прощание и похороны», — сообщил Яровный в своем telegram-канале. Он добавил, что тело рэпера все еще находится в Таиланде. По словам друга артиста Луки Сафронова, в настоящее время идет процесс оформления документов для транспортировки его тела, и в ближайшие дни все будет готово.
После этого можно будет определить время и место прощания. Паша Техник скончался после тяжелого отравления. Ранее в СМИ сообщалось, что прощание может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, однако записей на отпевание пока нет.
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