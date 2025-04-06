Директор Паши Техника объяснил, когда объявят дату похорон рэпера

Директор Паши Техника сообщил, что не знает дату похорон музыканта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело музыканта остается в Таиланде
Тело музыканта остается в Таиланде Фото:

Дата похорон рэпера Паши Техника остается неизвестной. Об этом рассказал директор музыканта Марк Яровный.

«Я пока не знаю, когда состоятся прощание и похороны», — сообщил Яровный в своем telegram-канале. Он добавил, что тело рэпера все еще находится в Таиланде. По словам друга артиста Луки Сафронова, в настоящее время идет процесс оформления документов для транспортировки его тела, и в ближайшие дни все будет готово.

После этого можно будет определить время и место прощания. Паша Техник скончался после тяжелого отравления. Ранее в СМИ сообщалось, что прощание может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, однако записей на отпевание пока нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дата похорон рэпера Паши Техника остается неизвестной. Об этом рассказал директор музыканта Марк Яровный. «Я пока не знаю, когда состоятся прощание и похороны», — сообщил Яровный в своем telegram-канале. Он добавил, что тело рэпера все еще находится в Таиланде. По словам друга артиста Луки Сафронова, в настоящее время идет процесс оформления документов для транспортировки его тела, и в ближайшие дни все будет готово. После этого можно будет определить время и место прощания. Паша Техник скончался после тяжелого отравления. Ранее в СМИ сообщалось, что прощание может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, однако записей на отпевание пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...