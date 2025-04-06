В ХМАО жители скандального ЖК шестой год страдают от протечек и антисанитарии

Жители ЖК «Европейский» в Нижневартовске пожаловались на невыносимые условия жизни. Проблема с протекающей крышей длится уже шестой год, сообщает telegram-канал «Народный фронт в ХМАО».
«Жители ЖК „Европейский“ в Нижневартовске продолжают жить в условиях, опасных для здоровья. Жильцы ул. Осенняя, 2а и Рабочая, 47 снова обратились в Народный фронт с криком о помощи — весна пришла и крыша вновь дала течь. Проблеме пошел шестой год. И все это время местные чиновники кормят людей стандартными отписками», — возмущаются общественники.
В сообщении канала также указано, что по проекту у домов должна была быть скатная крыша, но построили плоскую, что приводит к постоянным протечкам, гнили, плесени на стенах и трещинам в потолке. Кроме того, дома не подключены к централизованной канализации, из-за чего подвалы регулярно заливает, что приводит к распространению антисанитарии.
Народный фронт направил очередное обращение в окружную прокуратуру и следственный комитет и предлагает временно переселить в эти квартиры местных чиновников, чтобы они на себе почувствовали все «прелести» проживания в ЖК «Европейский». «Предлагаем главе администрации, совместно с его заместителями, которые виновны в дайнной проблеме, пееерхать в этот дом и пожить, хотя бы немного», — заявил представитель организации Сергей Целищев.
В пресс-службу администрации Нижневартовска был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска отрицала наличие серьезных проблем в ЖК «Европейский». Тогда заместитель главы города Анатолий Боков заявлял, что дома подключены к отоплению, электроэнергии и канализации, а выявленные недостатки касаются только кровли, которой занимается управляющая компания.
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