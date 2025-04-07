Курган богат талантами: студентка создала полезный для кишечника йогурт

Курганская студентка разработала йогурт с волокнами лузги подсолнечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Йогурт будет полезен для кишечника (архивное фото)
Йогурт будет полезен для кишечника (архивное фото) Фото:

Студентка филиала Курганского госуниверситета Анастасия Резепина разработала уникальную технологию обогащения йогурта пищевыми волокнами из лузги подсолнечника. Йогурт усиливает перистальтику кишечника за счет удержания жидкости. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

В ходе исследования было создано пять образцов йогурта с различным процентным содержанием пищевых волокон. Оптимальной добавкой оказалось 3% пищевых волокон к общей массе йогурта жирностью 2,5%. Это соотношение позволяет сделать продукт не только вкусным, но и полезным для здоровья. «В пищевых волокнах, полученных из лузги подсолнечника, содержится очень большой процент (70%) нерастворимой клетчатки, которая, проходя через пищеварительную систему, поглощает шлаки, образующиеся в процессе пищеварения, и усиливает перистальтику кишечника за счет удержания жидкости», — подчеркивает Резепина.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская студентка разрабатывает новые методы борьбы с микробами. Это направление исследований особенно актуально в свете возрастающей устойчивости микробов к традиционным антибиотикам.

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Студентка филиала Курганского госуниверситета Анастасия Резепина разработала уникальную технологию обогащения йогурта пищевыми волокнами из лузги подсолнечника. Йогурт усиливает перистальтику кишечника за счет удержания жидкости. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». В ходе исследования было создано пять образцов йогурта с различным процентным содержанием пищевых волокон. Оптимальной добавкой оказалось 3% пищевых волокон к общей массе йогурта жирностью 2,5%. Это соотношение позволяет сделать продукт не только вкусным, но и полезным для здоровья. «В пищевых волокнах, полученных из лузги подсолнечника, содержится очень большой процент (70%) нерастворимой клетчатки, которая, проходя через пищеварительную систему, поглощает шлаки, образующиеся в процессе пищеварения, и усиливает перистальтику кишечника за счет удержания жидкости», — подчеркивает Резепина. Ранее URA.RU сообщало, что курганская студентка разрабатывает новые методы борьбы с микробами. Это направление исследований особенно актуально в свете возрастающей устойчивости микробов к традиционным антибиотикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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