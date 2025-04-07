Курган богат талантами: студентка создала полезный для кишечника йогурт

Студентка филиала Курганского госуниверситета Анастасия Резепина разработала уникальную технологию обогащения йогурта пищевыми волокнами из лузги подсолнечника. Йогурт усиливает перистальтику кишечника за счет удержания жидкости. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
В ходе исследования было создано пять образцов йогурта с различным процентным содержанием пищевых волокон. Оптимальной добавкой оказалось 3% пищевых волокон к общей массе йогурта жирностью 2,5%. Это соотношение позволяет сделать продукт не только вкусным, но и полезным для здоровья. «В пищевых волокнах, полученных из лузги подсолнечника, содержится очень большой процент (70%) нерастворимой клетчатки, которая, проходя через пищеварительную систему, поглощает шлаки, образующиеся в процессе пищеварения, и усиливает перистальтику кишечника за счет удержания жидкости», — подчеркивает Резепина.
Ранее URA.RU сообщало, что курганская студентка разрабатывает новые методы борьбы с микробами. Это направление исследований особенно актуально в свете возрастающей устойчивости микробов к традиционным антибиотикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».