Курган богат талантами: студентка на передовой ищет способы борьбы с микробами

Курганская студентка Терешкина разрабатывает новые методы борьбы с микробами
© Служба новостей «URA.RU»
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Студентка считает, что поиск антибиотиков актуален всегда
Студентка считает, что поиск антибиотиков актуален всегда Фото:

Курганская студентка Анастасия Терешкина активно исследует новые методы борьбы с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

В рамках своей научной работы Терешкина изучает антимикробные свойства оснований Шиффа. «Поиск антибиотиков актуален всегда. Потому что бактерии приспосабливаются, переставая реагировать на когда-то сильные лекарства. Кроме того, ученые пытаются создать такие препараты, которые будут менее токсичны для нашего организма, а их производство не таким вредным», — объясняет tg-каналу вуза Анастасия свой интерес к изучению антимикробных оснований Шиффа. Это направление исследований особенно актуально в свете возрастающей устойчивости микробов к традиционным антибиотикам.

Работа Терешкиной проводится под руководством кандидата химических наук Артема Шарова в молодежной научно-исследовательской лаборатории КГУ. Студентка планирует продолжить свои исследования в этой области, что может способствовать разработке более эффективных и безопасных антибиотиков.

Ранее URA.RU писало, что курганская студентка стала финалисткой Всероссийского конкурса. Он посвящен первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

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Курганская студентка Анастасия Терешкина активно исследует новые методы борьбы с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». В рамках своей научной работы Терешкина изучает антимикробные свойства оснований Шиффа. «Поиск антибиотиков актуален всегда. Потому что бактерии приспосабливаются, переставая реагировать на когда-то сильные лекарства. Кроме того, ученые пытаются создать такие препараты, которые будут менее токсичны для нашего организма, а их производство не таким вредным», — объясняет tg-каналу вуза Анастасия свой интерес к изучению антимикробных оснований Шиффа. Это направление исследований особенно актуально в свете возрастающей устойчивости микробов к традиционным антибиотикам. Работа Терешкиной проводится под руководством кандидата химических наук Артема Шарова в молодежной научно-исследовательской лаборатории КГУ. Студентка планирует продолжить свои исследования в этой области, что может способствовать разработке более эффективных и безопасных антибиотиков. Ранее URA.RU писало, что курганская студентка стала финалисткой Всероссийского конкурса. Он посвящен первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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