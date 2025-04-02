Курган богат талантами: студентка на передовой ищет способы борьбы с микробами

Курганская студентка Анастасия Терешкина активно исследует новые методы борьбы с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
В рамках своей научной работы Терешкина изучает антимикробные свойства оснований Шиффа. «Поиск антибиотиков актуален всегда. Потому что бактерии приспосабливаются, переставая реагировать на когда-то сильные лекарства. Кроме того, ученые пытаются создать такие препараты, которые будут менее токсичны для нашего организма, а их производство не таким вредным», — объясняет tg-каналу вуза Анастасия свой интерес к изучению антимикробных оснований Шиффа. Это направление исследований особенно актуально в свете возрастающей устойчивости микробов к традиционным антибиотикам.
Работа Терешкиной проводится под руководством кандидата химических наук Артема Шарова в молодежной научно-исследовательской лаборатории КГУ. Студентка планирует продолжить свои исследования в этой области, что может способствовать разработке более эффективных и безопасных антибиотиков.
Ранее URA.RU писало, что курганская студентка стала финалисткой Всероссийского конкурса. Он посвящен первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.
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