В Башкортостане толпа разбила машину из-за попсовой музыки в ней

Толпа разбила автомобиль, в котором очень громко играла попсовая музыка. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Разъярённая толпа разнесла машину за плохую музыку в Благовещенске (Башкортостан). Пацанов выбесили пьяные танцы у четырки под громкие попсовые треки», — пишет telegram-канал Shot.
Отмечается, что автомобиль стоял у кафе «Васаби», возле него танцевала пьяная компания. Другая компания, состоявшая из мужчин, решила выбить окна в машине, испинать ее и побить людей. В настоящее время нападавших разыскивают полицейские.
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