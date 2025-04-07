В Башкортостане толпа разбила машину из-за попсовой музыки в ней

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Толпа выбила окна в машине и испинала ее из-за громкой попсовой музыки
Толпа выбила окна в машине и испинала ее из-за громкой попсовой музыки Фото:

Толпа разбила автомобиль, в котором очень громко играла попсовая музыка. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Разъярённая толпа разнесла машину за плохую музыку в Благовещенске (Башкортостан). Пацанов выбесили пьяные танцы у четырки под громкие попсовые треки», — пишет telegram-канал Shot.

Отмечается, что автомобиль стоял у кафе «Васаби», возле него танцевала пьяная компания. Другая компания, состоявшая из мужчин, решила выбить окна в машине, испинать ее и побить людей. В настоящее время нападавших разыскивают полицейские.

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Толпа разбила автомобиль, в котором очень громко играла попсовая музыка. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Разъярённая толпа разнесла машину за плохую музыку в Благовещенске (Башкортостан). Пацанов выбесили пьяные танцы у четырки под громкие попсовые треки», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что автомобиль стоял у кафе «Васаби», возле него танцевала пьяная компания. Другая компания, состоявшая из мужчин, решила выбить окна в машине, испинать ее и побить людей. В настоящее время нападавших разыскивают полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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