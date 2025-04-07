Песков отказался комментировать возможное уголовное преследование Чубайса

В Кремле отказались комментировать возможное уголовное преследование против бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подчеркнул, что ни в коем случае не намерен комментировать этот инцидент.
«Никоим образом не будем их [слухи о судебном преследовании Чубайса] комментировать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Накануне «Роснано» подала иск в арбитражный суд против Чубайса, а также семи других бывших руководителей. Разбирательство проходит по экономическим вопросам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.