Песков отказался комментировать возможное уголовное преследование Чубайса

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В Кремле отказались комментировать возможное уголовное преследование против экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса
В Кремле отказались комментировать возможное уголовное преследование против экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Фото:
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В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

В Кремле отказались комментировать возможное уголовное преследование против бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подчеркнул, что ни в коем случае не намерен комментировать этот инцидент. 

«Никоим образом не будем их [слухи о судебном преследовании Чубайса] комментировать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Накануне «Роснано» подала иск в арбитражный суд против Чубайса, а также семи других бывших руководителей. Разбирательство проходит по экономическим вопросам.

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В Кремле отказались комментировать возможное уголовное преследование против бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подчеркнул, что ни в коем случае не намерен комментировать этот инцидент.  «Никоим образом не будем их [слухи о судебном преследовании Чубайса] комментировать», — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Накануне «Роснано» подала иск в арбитражный суд против Чубайса, а также семи других бывших руководителей. Разбирательство проходит по экономическим вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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