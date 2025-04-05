На Чубайса подали в суд и арестовали его деньги: что происходит с «Роснано»

Корпорация «Роснано» подала иск в арбитражный суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса, а также против семи других бывших руководителей организации. Разбирательство проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Счета топ-менеджеров на общую сумму 5,6 млрд рублей заблокированы. Что известно о ситуации, развивающейся в деле против беглого руководителя и его замов — в материале URA.RU.
Российская корпорация «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исками к бывшему заместителю председателя правительства и экс-главе компании Анатолию Чубайсу, а также к другим экс-руководителям организации. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Кроме Чубайса ответчиками по иску значатся семь бывших руководителей компании. Само дело проходит в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск корпорации «Роснано» и наложил арест на денежные средства бывшего генерального директора компании Анатолия Чубайса. В рамках того же дела аресту подверглись активы еще семи человек. Общая сумма замороженных средств достигает 5,6 млрд рублей.
Чубайс уехал из России в 2022 году. С тех пор в страну он не возвращался. Топ-менеджера с тех пор видели в Турции, Израиле и на Кипре.
Против кого еще «Роснано» подает иски
«„Роснано“ обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, а также Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. В определении суда говорится о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 $ млн в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату исполнения судебного акта», — уточнило ТАСС.
Как сообщало URA.RU ранее, в Москве задержали трех бывших заместителей Чубайса. Им вменяют нецелевое расходование 43 миллиардов рублей.
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Корпорация «Роснано» подала иск в арбитражный суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса, а также против семи других бывших руководителей организации. Разбирательство проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Счета топ-менеджеров на общую сумму 5,6 млрд рублей заблокированы. Что известно о ситуации, развивающейся в деле против беглого руководителя и его замов — в материале URA.RU. Российская корпорация «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исками к бывшему заместителю председателя правительства и экс-главе компании Анатолию Чубайсу, а также к другим экс-руководителям организации. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Кроме Чубайса ответчиками по иску значатся семь бывших руководителей компании. Само дело проходит в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям». Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск корпорации «Роснано» и наложил арест на денежные средства бывшего генерального директора компании Анатолия Чубайса. В рамках того же дела аресту подверглись активы еще семи человек. Общая сумма замороженных средств достигает 5,6 млрд рублей. Чубайс уехал из России в 2022 году. С тех пор в страну он не возвращался. Топ-менеджера с тех пор видели в Турции, Израиле и на Кипре. «„Роснано“ обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, а также Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. В определении суда говорится о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 $ млн в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату исполнения судебного акта», — уточнило ТАСС. Как сообщало URA.RU ранее, в Москве задержали трех бывших заместителей Чубайса. Им вменяют нецелевое расходование 43 миллиардов рублей.