На Чубайса подали в суд и арестовали его деньги: что происходит с «Роснано»

У Чубайса и еще семерых арестовали денег на 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»

Корпорация судится со своим бывшим руководителем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Корпорация «Роснано» подала иск в арбитражный суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса, а также против семи других бывших руководителей организации. Разбирательство проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Счета топ-менеджеров на общую сумму 5,6 млрд рублей заблокированы. Что известно о ситуации, развивающейся в деле против беглого руководителя и его замов — в материале URA.RU.

«Роснано» подала иск против Чубайса

Сам Чубайс давно не живет в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская корпорация «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исками к бывшему заместителю председателя правительства и экс-главе компании Анатолию Чубайсу, а также к другим экс-руководителям организации. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Кроме Чубайса ответчиками по иску значатся семь бывших руководителей компании. Само дело проходит в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Деньги Чубайса арестовали

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск корпорации «Роснано» и наложил арест на денежные средства бывшего генерального директора компании Анатолия Чубайса. В рамках того же дела аресту подверглись активы еще семи человек. Общая сумма замороженных средств достигает 5,6 млрд рублей.

Чубайс уехал из России в 2022 году. С тех пор в страну он не возвращался. Топ-менеджера с тех пор видели в Турции, Израиле и на Кипре.

Против кого еще «Роснано» подает иски

«„Роснано“ обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, а также Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. В определении суда говорится о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 $ млн в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату исполнения судебного акта», — уточнило ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, в Москве задержали трех бывших заместителей Чубайса. Им вменяют нецелевое расходование 43 миллиардов рублей.