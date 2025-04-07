За последние сутки ВСУ шесть раз ударили по объектам энергетики в РФ

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ВСУ снова атакую энергообъекты РФ
ВСУ снова атакую энергообъекты РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки объекты российской энергетической инфраструктуры подверглись шести атакам со стороны ВСУ. Одно из серьезных последствий таких действий произошло в Ростовской области, где было нарушено функционирование энергоснабжения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что в результате атаки украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии.

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За последние сутки объекты российской энергетической инфраструктуры подверглись шести атакам со стороны ВСУ. Одно из серьезных последствий таких действий произошло в Ростовской области, где было нарушено функционирование энергоснабжения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что в результате атаки украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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