Песков отверг обвинения в ударах по соцобъектам в Кривом Роге

Песков: ВС РФ бьют исключительно по военным целям на Украине
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Песков напомнил, что ВС РФ атакуют только военные объекты на Украине
Песков напомнил, что ВС РФ атакуют только военные объекты на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на Украине, без затрагивания социальной инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, комментируя операцию российских войск в Кривом Роге, после которых Россию начали обвинять в повреждении социального объекта. 

«Предлагаю ориентироваться ... на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Ударов по объектам социальной инфраструктуры не наносится», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российские военные ранее провели операцию в Кривом Роге: был нанесен удар по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Потери составили более 80 иностранных офицеров и украинских военных, а также 20 единиц автомобильной техники.

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ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на Украине, без затрагивания социальной инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, комментируя операцию российских войск в Кривом Роге, после которых Россию начали обвинять в повреждении социального объекта.  «Предлагаю ориентироваться ... на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Ударов по объектам социальной инфраструктуры не наносится», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Российские военные ранее провели операцию в Кривом Роге: был нанесен удар по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Потери составили более 80 иностранных офицеров и украинских военных, а также 20 единиц автомобильной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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