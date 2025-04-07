ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на Украине, без затрагивания социальной инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, комментируя операцию российских войск в Кривом Роге, после которых Россию начали обвинять в повреждении социального объекта.
«Предлагаю ориентироваться ... на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Ударов по объектам социальной инфраструктуры не наносится», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российские военные ранее провели операцию в Кривом Роге: был нанесен удар по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. Потери составили более 80 иностранных офицеров и украинских военных, а также 20 единиц автомобильной техники.
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