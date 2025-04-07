США поставляло Китаю мясо с плесенью и сальмонеллой

КНР приостановил поставки мяса птицы и сорго от нескольких компаний США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай приостановил разрешения на экспорт мяса птицы и сорго для ряда американских компаний
Китай приостановил разрешения на экспорт мяса птицы и сорго для ряда американских компаний Фото:

Китай приостановил разрешения на экспорт мяса птицы и сорго для нескольких американских компаний. Главное таможенное управление (ГТУ) Китая приняло решение остановить действие разрешений на экспорт продукции нескольких компаний США. Причиной стали плесень и сальмонелла в продукции, сообщают издания КНР.

Экспортные разрешения для указанных товаров из США были временно приостановлены после того, как проверки, проведенные китайской таможенной службой, выявили наличие зеараленона и плесени в американском сорго, а также обнаружение сальмонеллы в мясе птицы и костной муке, пишет Xinhua. Приостановлен экспорт товаров таких компаний, как C&D (USA) Inc., American Proteins Inc., Mountaire Farms of Delaware Inc. и Darling Ingredients.

Кроме этого, ГТУ также немедленно приостановило поставки мяса птицы с предприятий Mountaire Farms of Delaware и Coastal Processing LLC из-за обнаружения запрещенного препарата фурацилин. Эти мера были предприняты с целью обеспечения защиты здоровья потребителей и безопасности агропромышленного сектора Китая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай приостановил разрешения на экспорт мяса птицы и сорго для нескольких американских компаний. Главное таможенное управление (ГТУ) Китая приняло решение остановить действие разрешений на экспорт продукции нескольких компаний США. Причиной стали плесень и сальмонелла в продукции, сообщают издания КНР. Экспортные разрешения для указанных товаров из США были временно приостановлены после того, как проверки, проведенные китайской таможенной службой, выявили наличие зеараленона и плесени в американском сорго, а также обнаружение сальмонеллы в мясе птицы и костной муке, пишет Xinhua. Приостановлен экспорт товаров таких компаний, как C&D (USA) Inc., American Proteins Inc., Mountaire Farms of Delaware Inc. и Darling Ingredients. Кроме этого, ГТУ также немедленно приостановило поставки мяса птицы с предприятий Mountaire Farms of Delaware и Coastal Processing LLC из-за обнаружения запрещенного препарата фурацилин. Эти мера были предприняты с целью обеспечения защиты здоровья потребителей и безопасности агропромышленного сектора Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...