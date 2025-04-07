ВСУ массово атаковали объекты энергетики в России: какие регионы попали под удары

ВСУ шесть раз атаковали российские энергообъекты за прошедшие сутки, несмотря на договор о двустороннем прекращении соответствующих ударов на 30 дней. Об этом сообщает Минобороны РФ. Под удар попали несколько российских областей, в том числе — новые регионы. Без электричества остались жители целого ряда населенных пунктов. О том, куда прилетели украинские снаряды 6 и 7 апреля — в материале URA.RU.
Ростовская область
Первый удар
Украинский дрон атаковал Ростовское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС), которое принадлежит ПАО «Россети». В результате этого была отключена линия электропередачи в Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС). Атака произошла в 01:22 6 апреля. Об этом написали в официальном telegram-канале Минобороны России.
Второй удар
БПЛА Украины ударил по энергообъекту «Ростовэнерго», филиалу ПАО «Россети Юг». Была отключена высоковольтная линия, без электричества остались 1000 человек в Мясниковском районе. Атака произошла около трех часов ночи.
Воронежская область
Из-за беспилотника ВСУ пострадал энергообъект «Воронежэнерго», филиал ПАО «Россети Центр», удар произошел утром 6 апреля, в 07:20. Были повреждены провода, без электричества остались жители села Калинино в Борисоглебском районе.
Брянская область
В результате обстрела Киева был поврежден трансформатор, и вследствие этого — отключена трансформаторная подстанция «Брянскэнерго» — филиал «Россети Центр». Удар произошел 7 апреля около шести часов утра.
ДНР
Из-за украинского артобстрела по электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» загорелся трансформатор. Предприятие «Компания „Вода Донбасса“» в городе Донецк осталось без электричества. Инцидент произошел 6 апреля в 18:14.
Херсонская область
Дрон ВСУ атаковал Таврическое ПМЭС, филиал «Россети». УДар был произведен ВСУ 6 апреля в 22:15.
Договор о прекращении ударов
Президент РФ Владимир Путин созвонился с главой США Дональдом Трампом 18 марта. Тогда последний предложил сторонам 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам. Путин поддержал эту идею, Москва незамедлительно прекратила все соответствующие удары. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о поддержке данного предложения.
Однако на следующий день Минобороны РФ сообщило о нападении ВСУ на нефтебазу на Кубани с использованием беспилотников. Позднее стало известно, что удар был нанесен по газоизмерительной станции «Суджа» с применением ракет HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен. Помимо этого, также Киевом было атаковано множество энергообъектов на российских территориях. Россия передала список пострадавших объектов США.
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