В ХМАО автосалоны избавляются от новых китайских машин с огромными скидками

В Югре автосалоны распродают автомобили без пробега по бросовым ценам. Новые машины китайского производства можно приобрести до 1,5 миллионов рублей.
«JAC JS3, 2024 год выпуска, новый, цена 1 390 000 рублей», — следует из предложения одного из автоцентров ХМАО. Аналогичный автомобиль другой салон выставил на продажу за 1,5 миллиона рублей.
Со скидкой 300-400 тысяч рублей можно купить Changan Alsvin 2023 года без пробега: раньше машина стоила 1,8 миллионов рублей. За эту же сумму предлагается новый Kaiyi E5, 2023 года выпуска. Jetour X50 2024 года отдают за 1,2 миллиона рублей, без скидки цена 1,8 миллионов рублей. Основная причина таких распродаж — переизбыток тех или иных моделей на рынке или складе продавца, а также инфляция.
«Основная причина скидок на машины, что „залежались“ на складах автодилеров — инфляция, деньги обесцениваются быстро. Продавцы пытаются быстрее их реализовать, чтобы вложить средства в оборот и прибрести более ликвидный товар», — отметила в разговоре с URA.RU генеральный директор «Сибкар+» Элеонора Адливанкина. Гарантийный срок обслуживания новых автомобилей, везенных из-за рубежа напрямую, может сократиться в связи с его длительным простоем в салоне. Если транспорт ввезен по «серому импорту», то эти машины априори не имеют гарантийного обслуживания.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО предложили купить Tesla Cybertruck по цене элитного особняка. Годовалая машина с пробегом 2 тысячи километров стоит 16,5 миллионов рублей.
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