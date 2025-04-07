СК завершил расследование дела о хищениях на пермском телефонном заводе

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела против руководителей пермского телефонного завода «Телта». Им инкриминируется хищение 48 млн рублей на гособоронзаказе, а также попытка хищения еще 16 млн рублей.
«Фигурантами уголовного дела являются учредитель ОАО „Пермский телефонный завод „Телта“ Игорь Морозов, его зам Алексей Высоков и главбух Елена Гришина. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд“, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР.
Следствием установлено, что с 2017 по 2021 год в рамках гособоронзаказа «Телта» заключила контракты на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. Трое фигурантов внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о затратах предприятия на покупку комплектующих. Это позволило им похитить более 48 млн рублей.
Более того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также внесли заведомо ложные сведения, пытаясь похитить более 16 млн рублей. Однако завершить процедуру они не смогли, их деятельность пресекли.
Сейчас Морозова и Высокова арестовали, главбух — под домашним арестом. У учредителя завода арестовали имущество на 333 млн рублей: акции и недвижимость.
Ранее URA.RU сообщало о том, что фигуранты отрицают свою вину по этому делу. Например, Елена Гришина в зале суда заявила, что преступление она я не совершала, а следствие сделало ошибочные выводы. Морозов и Высоков сделали аналогичные заявления.
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