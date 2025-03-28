Экс-глава пермской «Телты», его заместитель и главбух не признали вину в хищении

Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов, его зам Алексей Высоков, а также главбух компании Елена Гришина заявили, что не признают вину в хищении при изготовлении телефонных аппаратов для нужд Минобороны РФ. Слушание дела проходит в Мещанском суде Москвы.
«Преступление я не совершала, никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, поэтому виновной себя не признаю. В сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала», — сказала Елена Гришина после оглашения обвинительного заключения. Из зала суда передает корреспондент ТАСС. По мнению главного бухгалтера «Телты», следствие сделало ошибочные выводы. Морозов и Высоков также заявили, что не признают вины.
Еще один фигурант дела — экс-ведущий специалист Минобороны Алексей Пальмов частично признал вину. В отношении его судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствие установило, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя государственный контракт в рамках оборонного заказа, завысив себестоимость продукции, похитили более 33,8 млн рублей. Деньги они поделили. При этом Высоков вместе с Гришиной проходят обвиняемыми по делу о взятке экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину.
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