Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших

Спасательные работы на месте недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора в Бангкоке, обрушившегося из-за землетрясения 28 марта, прекращены. Поиски выживших под завалами больше не ведутся. Об этом сообщают иностранные издания.
«Служебные собаки с проводниками сегодня, на 11-й день поисково-спасательной операции, отозваны. В связи с тем, что надежд найти выживших под завалами уже нет, спасатели готовятся применять тяжелую технику для разбора завалов...» — передает телеканал Thairath.
По информации руководства спасательных работ, теперь планируется полномасштабное использование тяжелой техники для расчистки завалов. Ранее эта техника применялась с осторожностью и выборочно, чтобы избежать нанесения вреда выжившим. Ожидается, что работы по разбору завалов займут около недели.
В Мьянме 28 марта произошло землетрясение с магнитудой 8,2. Количество погибших в результате этого стихийного бедствия превысило три тысячи человек. Таиланд также серьезно пострадал от землетрясения. Наибольший ущерб нанесен Бангкоку и окружающим его районам, а также северным, северо-восточным, центральным и южным регионам страны. После того как ситуация в Бангкоке стабилизировалась, власти города приняли решение об отмене режима чрезвычайной ситуации.
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