Ветеринарное благополучие является не только залогом здоровья населения, но и основой для развития агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Челябинская область — сельскохозяйственный регион, и это накладывает на нас особую ответственность. Ветеринарное благополучие — это залог здоровья населения, основа для развития агропромышленного комплекса и гарантия продовольственной безопасности», — заявил Текслер во время встречи с руководителем Уральского управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Игорем Трошкиным. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства.
Бывший первый заместитель прокурора области Трошкин возглавил ведомство в начале года. Текслер выразил уверенность, что большой опыт в надзорных органах поможет в решении задач, поставленных перед Россельхознадзором. «Ветеринарное благополучие — важнейший фактор, влияющий на развитие сельского хозяйства. Россельхознадзор обеспечивает контроль и надзор в этой сфере», — прокомментировал Трошкин.
Цифровизация сельскохозяйственной отрасли также помогает обеспечивать безопасность животноводческой продукции, отметил присутствовавший на встрече министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. «Современные информационные системы дают возможность максимально быстро обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать безопасность животноводческой продукции», — добавил он.
Трошкин был назначен временно исполнять обязанности руководителем ведомства 29 декабря 2024 года. На этом посту он сменил Анатолия Литовченко, который сложил полномочия из-за достижения предельного возраста для пребывания на госслужбе — 1 января ему исполнилось 65 лет. Трошкин является государственным советником юстиции третьего класса. Из прокуратуры уволился в 2021 году по выслуге лет. Деятельность в Россельхознадзоре начал в июле 2024 года.
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