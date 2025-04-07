В России выбрали самого социально ответственного застройщика

ГК «А101» стала самым социально ответственным застройщиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик ГК «А101» получил премию ROESTATE Awards 2024
Застройщик ГК «А101» получил премию ROESTATE Awards 2024 Фото:

Самой экологичной и социально ответственной компанией России признана ГК «А101». Застройщик стал абсолютным победителем в номинации «ESG компания» престижной международной премии PROESTATEAwards 2024. Как сообщили URA.RU в пресс-службе девелопера, претендентов оценивали независимые эксперты рынка недвижимости.

«Мы очень рады, что такая большая премия теперь включает номинацию „ESG компания“. Это показывает, что повестка в сферах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления становится все более актуальной. Поэтому мы надеемся, что все девелоперы будут строить города, в которых захочется жить», — заявила руководитель группы внедрения проектов устойчивого развития застройщика Полина Линдберг.

При выборе победителя в номинации «ESG компания» учитывались такие факторы, как развитие современной городской среды и местных сообществ, проекты экологической направленности, а также открытость и прозрачность в корпоративном управлении. Номинантов оценивали руководители строительных, риелторских, брокерских, управляющих и девелоперских компаний, представители архитектурных бюро, а также журналисты и ведущие аналитики рынка недвижимости.

Кроме того, ГК «А101» выиграла в номинации «Лучшее комплексное цифровое решение». Победу компании принесла экосистема цифровых продуктов, которые помогают клиенту на всем пути от выбора и покупки недвижимости до решения повседневных бытовых задач.

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Самой экологичной и социально ответственной компанией России признана ГК «А101». Застройщик стал абсолютным победителем в номинации «ESG компания» престижной международной премии PROESTATEAwards 2024. Как сообщили URA.RU в пресс-службе девелопера, претендентов оценивали независимые эксперты рынка недвижимости. «Мы очень рады, что такая большая премия теперь включает номинацию „ESG компания“. Это показывает, что повестка в сферах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления становится все более актуальной. Поэтому мы надеемся, что все девелоперы будут строить города, в которых захочется жить», — заявила руководитель группы внедрения проектов устойчивого развития застройщика Полина Линдберг. При выборе победителя в номинации «ESG компания» учитывались такие факторы, как развитие современной городской среды и местных сообществ, проекты экологической направленности, а также открытость и прозрачность в корпоративном управлении. Номинантов оценивали руководители строительных, риелторских, брокерских, управляющих и девелоперских компаний, представители архитектурных бюро, а также журналисты и ведущие аналитики рынка недвижимости. Кроме того, ГК «А101» выиграла в номинации «Лучшее комплексное цифровое решение». Победу компании принесла экосистема цифровых продуктов, которые помогают клиенту на всем пути от выбора и покупки недвижимости до решения повседневных бытовых задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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