В Кургане прошло очередное судебное заседание по делу о громком двойном убийстве 1993 года. В гибели отца и сына Исабека и Юрия Шароянов обвиняют московского бизнесмена Олега Дубова и спортсмена Олега Урюпина. Одними из последних свидетелей защиты стали родственница Урюпина и бывший коллега подсудимых по занятиям в спортзале. О том, что происходило в суде — в репортаже корреспондента URA.RU.
Сестра-спортсменка
Первой защита попросила вызвать в качестве свидетеля Наталью Зиновьеву, в девичестве Комогорову. Женщина является двоюродной сестрой обвиняемого Олега Урюпина, в настоящее время проживает в соседнем городе Челябинске.
Адвокаты задали Зиновьевой вопросы. Сперва ее спросили, знакомы ли ей имена Геннадия Прокудина, Олега Дубова, Сергея Лосева, Алексея Князева, Сурена Арутюняна.
Свидетель сообщила, что в 90-е годы знала или слышала о многих из названных лиц. Встречалась с ними с спортзале «Локомотив», где вместе занимались спортом. Зиновьевой задали вопрос, известно ли ей о конфликте между озвученными лицами и семьей Шароянов. Насчет конфликта свидетель пояснить ничего не смогла, поскольку не слышала.
Об убийстве членов семьи Шароянов Зиновьева была в курсе. Источником информации она назвала СМИ. Какие это были средства информации — газеты или телевидение — не помнит.
Когда допрос женщины был окончен, она попросила разрешения остаться в зале. Судья Андрей Долгих разрешил ей присутствовать на процессе.
Бригада называлась «Пираньи»
Вторым свидетелем стал курганец Игорь Лапханов. Мужчину спросили, знаком ли он с подсудимыми — он ответил утвердительно. Адвокаты попросили рассказать историю знакомства. Лапханов ответил, что пересекался в начале 90-х годов с Урюпиным и Дубовым в спортзале «Локомотив» при посещении тренажерного зала.
Также с Урюпиным они встречались в здании комбината питания по улице Станционной. Лапханов говорил, что вместе с товарищами пытался сделать в комбинате тренажерный зал. Там иногда происходили их встречи. О семье Шароянов он слышал, но ни с кем якобы знаком не был — вероятно, визуально смог бы узнать. Свидетеля спросили — слышал ли он о конфликте Урюпина, Лосева, Дубова, Князева, Арутюняна с семьей Шароянов. Мужчина ответил, что не знает — у него самого никаких конфликтов не было. На вопрос — находился ли он в день убийства Шароянов в здании комбината питания, Лапханов также не дал точного ответа. Мужчина пояснил, что не помнит об этом за давностью лет.
Адвокаты спросили — видел ли он внутри комбината автомат либо другое оружие. Лапханов заявил, что никогда оружия в руках не держал. Хотя тут же обмолвился, что у него был охотничий билет, а у отца ружье. В ходе уточнений удалось выяснить, что оружия в день расстрела Шароянов свидетель внутри здания не видел.
Сторона обвинения заявила ходатайство об оглашении показаний Лапханова на стадии предварительного следствия ввиду противоречий с озвученной в суде информацией. Оно было удовлетворено — были зачитаны показания Лапханова, данные следователям в 1993 и 2023 годах.
В показаниях 31-летней давности Лапханов сообщил, как ходил с друзьями Андреем Желтовым, Андреем Вершининым и Ильей Лукиных заниматься атлетизмом в спортзал «Локомотив». Вечером 21 декабря 1993 года у входа в спортзал они услышал ругань. Чуть в стороне стояли пятеро человек, среди которых были члены семьи Шароянов, и двое спортсменов «Локомотива» — разговор шел на повышенных тонах.
«Шарояна Жору я знаю, остальных не знаю. Между ними происходил грубый разговор. <…> Начало разговора мы не слышали. О чем шла речь, также не слышали, так как подошли в разгар спора. Шарояны оскорбляли ребят, поэтому это нас заинтересовало, и мы остановились недалеко от них, метрах в десяти. В это время я услышал шлепок. Кто кого ударил, я не видел, но в это время началась драка <…> Все произошло быстро, поэтому я не могу сказать, кто кого бил, может вообще никто никого не бил, но Шарояны отошли и продолжили оскорбление в нашу сторону, мы больше уже не дрались», — озвучил показания прокурор Александр Большаков.
Лапханов рассказывал в 1993 году, что видел Шароянов на следующий день после драки, снова в СК «Локомотив» — шел разговор о заброшенной в дом гранате. 23 декабря спортсмен с другом Вершининым встретил отца и сына Шароянов в комбинате питания. С ними разговаривал Урюпин.
После окончания разговора Лапханов с друзьями поехал по делам. Возле улицы Аргентовского они увидели, как милиция проверяет машины, едущие на путепровод по улице Бурова-Петрова. Через некоторое время Лапханов сотоварищи вернулись к мосту.
«На мосту мы остановилиcь и стали смотреть вниз. Там стояло много машин милиции и иномарка Шароянов – мы подумали, что произошла авария», — описывал в показаниях свидетель.
В более поздних показаниях Лапханов сообщил следователям, что ходил в спортзал «Локомотив» и состоял в бригаде Андрея Желтова под названием «Пираньи». Группировку возглавлял Урюпин Олег. Они осуществляли крышевание коммерсантов, когда тем требовалась физическая помощь. Каким коммерсантам, мужчина вспомнить не смог. После смерти Желтова Лапханов покинул группировку.
Прокурор поинтересовался, каким показаниям следует доверять. Лапханов ответил, что письменным. Их он подтвердил в полном объеме. Озвученные в суде показания изменились, поскольку прошло много лет и он многое забыл.
Уточнения подсудимых
Свое замечание поспешил внести обвиняемый Олег Урюпин. Он попросил отметить, что в «Локомотиве» было спортивное сообщество. Лапханов с ним согласился.
Несколько вопросов хотел задать и второй подсудимый Дубов. Бывший зять первого курганского губернатора Олега Богомолова начал задавать Лапханову вопросы о данных следователям показаниях. Судья Андрей Долгих дважды прервал Олега Дубова, поскольку вопросы были наводящими и содержали утверждения. Дубов был вынужден сесть обратно на скамью подсудимых.
Допрос свидетелей был закончен. На ближайших заседаниях допрос будет проведен уже в отношении обвиняемых.
Дубова и Урюпина следствие обвиняет в причастности к двойному убийству 1993 года. Тогда в дом Шароянов была заброшена граната, но никто не пострадал. Члены семьи Шароянов приезжали к спортсменам из зала «Локомотив», чтобы выяснить, кто кидал гранату. Спустя непродолжительное время двух членов семьи нашли расстрелянными в собственной машине.
Следователи считают, что Дубов возил убийц Шароянов на своем автомобиле в момент убийства. Урюпин же якобы стал организатором расстрела, выдав автомат исполнителям. Также спортсмена обвиняют в покушении на убийство еще одного курганца Алексея Князева — с ним Урюпин занимался вместе в том же спортзале «Локомотив». Оба подсудимых находятся в СИЗО и своей вины не признают.
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